Clima en La Paz y Los Cabos lunes 17 noviembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones contrastantes a lo largo del lunes 17 de noviembre de 2025, iniciando con estabilidad atmosférica en ambas ciudades y variaciones de temperatura conforme avance el día.

En el caso de La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará primero un amanecer despejado. En la madrugada, el clima en la capital presentará cielos completamente despejados y temperaturas de alrededor de 23 grados, con una sensación térmica ligeramente mayor. Los vientos serán débiles desde el oeste, lo que mantendrá un ambiente tranquilo y sin presencia de radiación UV.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará estable, comenzando en 21 grados y elevándose conforme la luz solar gane intensidad. Los vientos, procedentes del oeste y suroeste, serán ligeros, con rachas que no superarán los 9 km/h. La radiación se mantendrá en niveles bajos, permitiendo actividades al aire libre sin riesgo significativo.

Hacia la tarde, el clima en la ciudad registrará el punto más cálido del día. El Clima en La Paz alcanzará temperaturas cercanas a los 30 grados bajo un escenario de nubes y claros. Los vientos del noroeste serán moderados, con rachas de hasta 30 km/h, y la radiación UV subirá a niveles medios, lo que requerirá precaución por la exposición prolongada.

Durante la noche, el Clima en La Paz descenderá hasta los 22 grados, con viento moderado proveniente del sur. El cielo mostrará intervalos de nubes y claros, cerrando la jornada con un ambiente templado y sin riesgos asociados a la radiación.

Más adelante, el Clima en La Paz y Los Cabos se distinguirá por condiciones similares en estabilidad, aunque con mayor variación en Los Cabos. En la madrugada, el Clima en Los Cabos iniciará con cielo despejado, temperatura de 23 grados y sensación térmica de 25 grados. El viento del noroeste será ligero, manteniendo un entorno sereno.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos se mantendrá despejado, iniciando en 22 grados y ascendiendo a 25 grados con cielo soleado. El viento continuará desde el noroeste y alcanzará rachas de hasta 19 km/h, sin elevar los niveles de radiación.

Hacia la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará su punto más cálido con 30 grados. Posteriormente, el cielo registrará nubes y claros. El viento cambiará varias veces de dirección —sur, sureste y este— y podría superar los 36 km/h. La radiación UV se ubicará entre niveles medios y altos, por lo que se recomendará precaución adicional.

Finalmente, durante la noche, el Clima en Los Cabos descenderá a los 24 grados, con cielo de nubes y claros. El viento del oeste oscilará entre 3 y 24 km/h y la radiación UV será nula, lo que permitirá un cierre estable y templado para la jornada del 17 de noviembre.