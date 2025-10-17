Clima en La Paz y Los Cabos viernes 17 de octubre de 2025

Durante la madrugada del viernes 17 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones tranquilas y estables. En La Paz, el cielo permanecerá despejado, con una temperatura mínima de 22 grados y sensación térmica de 24. Los vientos soplarán flojos desde el sur, con velocidades que irán de 10 a 18 kilómetros por hora. En esta primera parte del día no se prevén riesgos por radiación ultravioleta ni cambios bruscos de temperatura.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos registrará un aumento gradual en la temperatura. En La Paz, el ambiente será soleado, con valores entre 23 y 28 grados. Los vientos procederán del sur y posteriormente del oeste, alcanzando ráfagas de hasta 23 kilómetros por hora. Se espera que el índice UV llegue a niveles altos, por lo que se recomendará el uso de protector solar con FPS entre 15 y 25 para evitar daños por exposición solar.

Durante la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más cálido con una temperatura máxima de 30 grados y cielo despejado. El viento soplará desde el noroeste con intensidad moderada, de 12 a 28 kilómetros por hora. Aunque se mantendrá una sensación térmica estable, la radiación solar continuará elevada, por lo que se aconsejará hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada bajo el sol.

Al llegar la noche, el clima en La Paz descenderá paulatinamente hasta alcanzar valores entre 25 y 23 grados. El cielo seguirá despejado, acompañado de vientos moderados del suroeste y sur que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. No se prevén lluvias ni fenómenos adversos, por lo que se anticipará un cierre de jornada estable y con ambiente agradable.

En cuanto al clima en Los Cabos, la madrugada presentará nubes y claros con una temperatura promedio de 20 grados y sensación térmica similar. Los vientos serán flojos desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones ni incrementos significativos en la humedad, lo que permitirá un ambiente estable y fresco.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos mostrará una transición hacia condiciones más cálidas y soleadas. Las temperaturas alcanzarán los 28 grados hacia el mediodía, mientras los vientos girarán hacia el sureste con una intensidad de entre 5 y 17 kilómetros por hora. Debido a la radiación elevada, se recomendará aplicar protector solar con factor de protección entre 15 y 25 antes de salir de casa.

Por la tarde, el clima en Los Cabos alcanzará una máxima de 29 grados con cielo despejado. El viento soplará desde el sur y el este, con rachas de hasta 24 kilómetros por hora. A pesar de la sensación térmica estable, se mantendrán niveles altos de radiación solar, por lo que se aconsejará evitar actividades prolongadas al aire libre sin protección adecuada.

Finalmente, por la noche, el clima en Los Cabos descenderá gradualmente hasta los 23 grados, con cielo despejado y vientos moderados del norte y noroeste entre 12 y 20 kilómetros por hora. No se prevén lluvias ni condiciones extremas, por lo que se anticipará una noche apacible, ideal para descansar o disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En conjunto, el clima en La Paz y Los Cabos se caracterizará este viernes 17 de octubre de 2025 por su estabilidad, cielos mayormente despejados y temperaturas templadas a cálidas, ofreciendo condiciones ideales para el turismo, las actividades recreativas y la vida cotidiana.