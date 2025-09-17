Clima en La Paz y Los Cabos, miércoles 17 de septiembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el miércoles 17 de septiembre de 2025 se presentará con condiciones mixtas de nubes, calor y lluvias ligeras. Ambas ciudades experimentarán temperaturas elevadas y cambios en la dirección del viento a lo largo de la jornada.

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable pero cálido. En La Paz, el termómetro marcará 27 grados con sensación térmica de 30, cielo con nubes y claros y viento flojo del sureste de 2 a 5 km/h. En Los Cabos, la temperatura será de 26 grados con cielo parcialmente nuboso y viento del noroeste con rachas de hasta 13 km/h.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un incremento gradual en la temperatura. La Paz llegará a 28 grados a las 08:00, manteniendo cielo parcialmente despejado, aunque hacia el mediodía comenzará a registrarse lluvia débil con acumulación de casi un milímetro. Los Cabos alcanzará los 31 grados hacia las 11:00 con sensación térmica de hasta 36 grados, lo que obligará a extremar precauciones por la radiación solar muy alta.

En la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos tendrá mayor inestabilidad. La Paz presentará intervalos de lluvia débil con 40% de probabilidad de precipitación y vientos moderados del noroeste con rachas de hasta 21 km/h. Los Cabos también registrará lluvias ligeras a partir de las 14:00, con acumulados de hasta 0.2 mm y viento moderado del sur y suroeste con rachas que podrían llegar a 27 km/h.

Por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá mayormente estable. La Paz registrará temperaturas de 29 grados a las 20:00 y descenderá a 27 hacia la medianoche, con viento moderado del suroeste. Los Cabos bajará a 27 grados al final de la jornada, con cielo parcialmente despejado y viento flojo del norte, creando un ambiente más fresco que durante el día.

Las autoridades meteorológicas recomendarán a la población tomar precauciones por la combinación de calor y lluvias, especialmente durante las horas de mayor radiación en ambas ciudades. Además, se aconsejará a quienes realicen actividades al aire libre mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

Se espera que estas condiciones se mantengan hasta el jueves, con probabilidad de que las lluvias ligeras continúen en algunas zonas de la región y que los vientos sigan moderados en la tarde y noche.