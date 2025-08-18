Clima en La Paz y Los Cabos el lunes 18 de agosto de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 18 de agosto de 2025 se presentará con condiciones distintas en cada municipio, según los reportes meteorológicos. La capital del estado tendrá un día marcado por el calor y la radiación solar intensa, mientras que en el sur de la península las lluvias ligeras podrían modificar el panorama durante la tarde.

En la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará cielos parcialmente despejados con temperaturas estables. La Paz iniciará la jornada con 27 grados y sensación térmica de 28, acompañada de viento moderado del sur. Por su parte, en Los Cabos se registrarán valores similares de 27 grados, aunque la sensación térmica alcanzará los 30, con viento flojo del noroeste.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos continuará con cielos de nubes y claros. En La Paz, el termómetro subirá hasta los 29 grados, con sensación de 30, acompañado de viento del sur y radiación baja en las primeras horas. En Los Cabos, las temperaturas oscilarán entre 26 y 31 grados, con una sensación de 34. Además, hacia el mediodía podrían presentarse lluvias débiles de 0.2 milímetros, acompañadas de un índice UV muy alto.

Para la tarde, La Paz alcanzará su punto más caluroso del día con 37 grados y sensación térmica de 38. El viento se tornará moderado desde el norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Las autoridades recomendarán medidas preventivas debido al alto riesgo solar.

En Los Cabos, la tarde se caracterizará por la variabilidad atmosférica, ya que habrá un 30% de probabilidad de lluvias ligeras y temperaturas que rondarán los 33 grados, con una sensación de hasta 38. El viento será moderado desde el sur y sureste, con ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora.

Al caer la noche, La Paz registrará un descenso de temperaturas hasta los 32 grados a las 20:00 horas y 29 hacia la medianoche. El viento cambiará a dirección oeste y sur, con sensaciones térmicas de entre 34 y 31 grados, sin riesgo solar, lo que permitirá un cierre de jornada más fresco que en las horas previas.

En Los Cabos, la noche ofrecerá un ambiente también más templado, con temperaturas de 31 grados al inicio y 29 hacia la medianoche. El cielo estará despejado, con viento flojo del norte y noreste, acompañado de sensaciones térmicas que se mantendrán entre los 33 y 35 grados.

De esta forma, el lunes 18 de agosto será un día de contrastes en el estado, ya que mientras La Paz vivirá un ambiente muy caluroso con riesgo solar elevado, Los Cabos podría experimentar ligeras precipitaciones durante la tarde y un cierre nocturno más estable.