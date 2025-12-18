Clima en La Paz y Los Cabos jueves 18 diciembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el jueves 18 de diciembre de 2025 se perfilará con condiciones mayormente estables, temperaturas templadas y ausencia de lluvias, de acuerdo con el pronóstico previsto para ambas ciudades de Baja California Sur.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 21 grados y una sensación térmica similar. El viento soplará flojo del sur y sureste, con velocidades ligeras y sin riesgos por radiación solar.

En la mañana, el Clima en La Paz registrará un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará entre 25 y 29 grados, con cielo parcialmente nublado. El viento será moderado del norte y comenzará a percibirse radiación solar de nivel bajo a medio hacia el final de este periodo.

Durante la tarde, el Clima en La Paz se tornará mayormente soleado, con temperaturas alrededor de los 28 a 29 grados y un ambiente seco y estable. El viento continuará moderado del norte, con algunas rachas más intensas.

Por la noche, el Clima en La Paz presentará cielo despejado, un descenso gradual de la temperatura hasta los 24 a 26 grados y viento moderado del noreste y este, con condiciones favorables para actividades al aire libre.

En Los Cabos, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá con cielo despejado, temperaturas entre 17 y 18 grados y sensación térmica similar. El viento será flojo del noroeste, sin cambios bruscos en las condiciones atmosféricas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos mostrará un ascenso gradual de la temperatura, que alcanzará los 27 grados hacia el mediodía, con ambiente soleado. El viento cambiará ligeramente al sureste y la radiación solar se ubicará en nivel medio.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos continuará mayormente soleado, con temperaturas cercanas a los 25 a 27 grados y sensación térmica estable, mientras que el viento soplará de forma moderada desde el sureste.

Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos presentará cielo despejado y un descenso gradual de la temperatura hasta los 19 a 21 grados, con viento flojo del noroeste y norte, cerrando una jornada tranquila dentro del panorama general del Clima en La Paz y Los Cabos.