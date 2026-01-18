Clima en La Paz y Los Cabos domingo 18 de enero de 2026

Las condiciones del Clima en La Paz y Los Cabos presentarán un ambiente predominantemente estable y caluroso durante este domingo 18 de enero de 2026. En la capital del estado, se espera que el termómetro alcance una máxima de 26°C, mientras que en el destino turístico del sur la temperatura ascenderá hasta los 31°C. Estas variaciones meteorológicas permitirán el desarrollo de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la intensidad de las ráfagas de viento en zonas costeras.

Durante la madrugada, la ciudad de La Paz mantendrá un ambiente fresco con cielos de nubes y claros, registrando una mínima de 19°C. Por su parte, en el municipio de Los Cabos, el ambiente será sumamente agradable con una mínima de 21°C y vientos ligeros que no superarán los 19 km/h. Ambas regiones de Baja California Sur iniciarán la jornada con condiciones óptimas para el descanso y el tránsito matutino.

Al avanzar la mañana, se prevé un rápido ascenso térmico en ambas localidades. Mientras que en la capital se alcanzarán los 24°C antes del mediodía bajo un cielo más despejado, en la zona sur las temperaturas llegarán a los 29°C. Debido a que la radiación solar presentará un índice UV medio, las autoridades de salud y de Protección Civil sugieren a la población utilizar bloqueador solar y mantenerse hidratada.

Para la tarde de este domingo, las ráfagas de viento del norte serán un factor determinante, alcanzando los 39 km/h en la bahía paceña, lo que refrescará el entorno urbano pero generará brisa fuerte en el malecón. En contraste, el Clima en Los Cabos permitirá una tarde calurosa con una sensación térmica de 30°C, ideal para la actividad económica y recreativa en playas como Cabo San Lucas, donde los vientos del noreste serán más moderados.

Hacia el cierre de la jornada, el termómetro descenderá gradualmente en toda la entidad. En la capital se esperan 21°C con cielos parcialmente nubosos, asegurando una noche templada. En el extremo sur, el día finalizará con 23°C y vientos del norte que reducirán su intensidad a 17 km/h, brindando una atmósfera confortable para los residentes y el sector turístico que disfruta del Clima en La Paz y Los Cabos.

Es importante destacar que estas condiciones meteorológicas son consistentes con los registros históricos de enero en la región, donde los frentes fríos moderados suelen interactuar con la corriente en chorro subtropical, generando estos cielos de nubes y claros sin probabilidades significativas de precipitación para este fin de semana.

