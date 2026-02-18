Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 18 de febrero de 2026

Durante la madrugada del miércoles, el Clima en La Paz se mantendrá fresco con temperaturas que oscilarán entre los 18° y 17° grados centígrados. Predominarán cielos de nubes y claros, mientras que los vientos provenientes del noreste soplarán de manera ligera, con ráfagas que no superarán los 11 kilómetros por hora, manteniendo una sensación térmica constante.

Al llegar la mañana, el Clima en La Paz experimentará un ascenso gradual en el termómetro, alcanzando los 23° grados hacia el mediodía. No obstante, la sensación térmica podría elevarse hasta los 25° grados bajo intervalos de nubes y claros. Los vientos del norte cobrarán fuerza, registrando rachas de hasta 34 kilómetros por hora y un índice UV que se posicionará en niveles altos.

Para la tarde, se espera que el ambiente en la capital alcance su punto máximo de calor con una temperatura de 25° grados. Los vientos del norte continuarán presentes con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, lo que mantendrá el movimiento del aire en la zona del malecón paceño, siendo la protección solar un factor relevante para los ciudadanos.

Finalmente, al caer la noche, las condiciones en la ciudad de La Paz se estabilizarán nuevamente en los 20° grados, descendiendo hasta los 18° grados cerca de la medianoche. El viento disminuirá significativamente su intensidad a 5 kilómetros por hora, brindando una jornada nocturna tranquila y fresca bajo un cielo con nubes dispersas.

Por otro lado, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se presentará con cielos inicialmente despejados que evolucionarán hacia nubes y claros cerca del amanecer. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 18° grados centígrados, acompañadas de vientos del noroeste con ráfagas de hasta 18 kilómetros por hora en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Al llegar la mañana de este miércoles, el Clima en Los Cabos experimentará un aumento térmico considerable, alcanzando una máxima de 26° grados hacia el mediodía. Aunque persistirán las nubes y claros, la radiación solar será intensa con un índice UV de nivel 7, por lo que se recomienda el uso estricto de bloqueadores solares ante el intenso sol del sur.

Para la tarde en el municipio cabeño, el termómetro se situará en los 24° grados centígrados, aunque la sensación térmica llegará a los 25° grados bajo un cielo parcialmente cubierto. Lo más relevante de este periodo será el incremento en la velocidad del viento proveniente del sur, el cual alcanzará rachas de hasta 37 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la noche en Los Cabos, la temperatura se estabilizará en los 21° grados para cerrar la jornada en 19° grados hacia la medianoche. El cielo mantendrá la tendencia de nubes y claros, mientras que los vientos disminuirán su fuerza a tan solo 7 kilómetros por hora desde el noroeste, permitiendo una noche ideal para el descanso.

Es fundamental que la población esté atenta a las variaciones del Clima en La Paz y Los Cabos, ya que las rachas de viento vespertinas podrían afectar actividades marítimas menores. La estabilidad atmosférica permitirá que el miércoles 18 de febrero sea una jornada productiva en ambos destinos turísticos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/