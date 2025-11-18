Clima en La Paz y Los Cabos, martes 18 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará escenarios distintos el martes 18 de noviembre de 2025, iniciando con condiciones estables en la capital del estado y un ambiente mayormente despejado en el municipio turístico. Las autoridades meteorológicas anticiparán una jornada sin riesgos relevantes, aunque con variaciones de nubosidad y ligeros cambios en el comportamiento del viento.

En La Paz, el día comenzará con nubes y claros durante la madrugada, cuando el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará temperaturas cercanas a los 21 grados y vientos flojos del sur con rachas de hasta 18 km/h. Estas condiciones futuras permitirán una atmósfera calmada y sin presencia de radiación UV.

Durante la mañana, La Paz mantendrá un cielo con nubes dispersas y valores térmicos entre 20 y 21 grados. El viento soplará desde el sur y suroeste con rachas que no superarán los 17 km/h, mientras la radiación UV se mantendrá baja, favoreciendo las actividades al aire libre sin riesgos significativos.

Para la tarde, La Paz registrará un aumento en la temperatura, alcanzando entre 25 y 27 grados bajo un escenario parcialmente nuboso. El viento del noroeste se intensificará con rachas de hasta 26 km/h, y la radiación UV subirá a niveles medios, por lo que se anticiparán recomendaciones de precaución breve ante la exposición solar.

Por la noche, el clima paceño descenderá a 22 grados y el cielo mostrará nuevamente nubes y claros, acompañado de vientos moderados del sur y suroeste. Estas condiciones cerrarán la jornada con un ambiente templado y sin riesgos por radiación UV.

En el municipio de Los Cabos, el día iniciará con cielo despejado y una temperatura cercana a los 21 grados. El viento será flojo desde el noroeste, con rachas entre 8 y 14 km/h, lo que anticipará un ambiente estable y sin radiación UV durante la madrugada.

Por la mañana, Los Cabos mantendrá condiciones despejadas mientras la temperatura aumentará a 25 grados, con sensación térmica de 26. El viento del norte alcanzará rachas de hasta 19 km/h y la radiación se mantendrá baja, creando un entorno cómodo para residentes y visitantes.

Hacia la tarde, Los Cabos experimentará los cambios más notorios del día: primero con nubes y claros y temperaturas alrededor de los 29 grados, y posteriormente con una lluvia débil que podría dejar hasta 0.3 mm de acumulación. El viento del sureste será moderado y alcanzará rachas de 28 km/h, con radiación UV en niveles medios que requerirán precaución.

Finalmente, durante la noche, Los Cabos descenderá a 23 grados bajo un cielo con nubes y claros. El viento perderá intensidad y llegará desde el noroeste con rachas entre 3 y 9 km/h, cerrando el martes con un ambiente estable y sin riesgos asociados a la radiación.