Clima en La Paz y Los Cabos sábado 18 de octubre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable durante el sábado 18 de octubre de 2025, con temperaturas cálidas y vientos variables a lo largo del día. Ambas regiones experimentarán condiciones favorables para las actividades al aire libre, aunque con variaciones en la radiación solar y la intensidad del viento según la hora.

Durante la madrugada, el clima en La Paz presentará un cielo despejado y una temperatura cercana a los 22 °C. Se anticipa una sensación térmica igual y un viento flojo del sur, con velocidades entre 10 y 17 km/h. No habrá riesgo por radiación, lo que permitirá una madrugada serena y fresca.

Por la mañana, el clima en La Paz conservará un ambiente templado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C y 30 °C. A partir de las 11:00 horas se prevén nubes y claros, acompañados de vientos del noroeste de hasta 23 km/h. El índice UV alcanzará niveles altos, por lo que será recomendable usar protector solar con FPS entre 15 y 25.

Durante la tarde, el clima en La Paz mantendrá temperaturas alrededor de los 31 °C, con una sensación térmica que podría llegar a los 33 °C. Los vientos del norte registrarán rachas de hasta 35 km/h y el nivel de radiación se ubicará en rango medio, por lo que se aconseja usar protección solar ligera y mantenerse hidratado.

Por la noche, el clima en La Paz mostrará un cielo despejado, con temperaturas de 27 °C y una sensación térmica de 28 °C. El viento será flojo del noreste, con intensidades entre 5 y 11 km/h. El ambiente se mantendrá agradable, ideal para caminatas o actividades recreativas sin riesgo por exposición solar.

Durante la madrugada, el clima en Los Cabos se presentará con nubes y claros, alcanzando temperaturas cercanas a los 23 °C y una sensación térmica de 22 °C. Se prevé un viento moderado del noroeste entre 11 y 20 km/h, sin presencia de radiación, generando un entorno tranquilo para el descanso.

En la mañana, el clima en Los Cabos ofrecerá temperaturas entre 23 °C y 29 °C, con cielo parcialmente nublado y vientos del norte y noreste de hasta 25 km/h. El índice UV se ubicará en nivel medio hacia el mediodía, por lo que se recomienda utilizar bloqueador solar con FPS de 6 a 10 durante las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos se mantendrá con nubes y claros, alcanzando una máxima de 30 °C y una sensación térmica de hasta 32 °C. Los vientos del sureste oscilarán entre 12 y 27 km/h, mientras que la radiación solar será moderada, haciendo recomendable el uso de gorra o sombrero.

Finalmente, por la noche, el clima en Los Cabos mostrará condiciones estables con cielo despejado y temperaturas entre 25 °C y 26 °C. El viento será flojo del noroeste, con velocidades menores a 15 km/h, generando un ambiente templado y tranquilo, ideal para paseos nocturnos junto al mar.