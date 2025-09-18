Clima en La Paz y Los Cabos jueves 18 de septiembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para este jueves 18 de septiembre de 2025 se presentará con contrastes entre horas de calor intenso y lluvias ligeras por la tarde. Las autoridades meteorológicas prevén que ambos municipios registren condiciones de estabilidad durante la madrugada, pero con aumento de nubosidad y lluvias hacia el final del día.

En La Paz, el clima en La Paz y Los Cabos iniciará estable durante la madrugada, con cielo despejado y temperatura de 26 °C. La sensación térmica alcanzará 29 °C, acompañada de vientos flojos del sur de entre 3 y 6 km/h, ofreciendo un amanecer tranquilo para la población.

Por la mañana en La Paz, se pronosticará cielo mayormente soleado con temperaturas de hasta 28 °C y sensación térmica de 33 °C. Se mantendrán vientos ligeros del norte, lo que favorecerá actividades matutinas, aunque se recomienda mantenerse hidratado ante el incremento de calor.

En la tarde, el clima en esta ciudad mostrará nubes y claros, alcanzando picos de 33 °C y sensación térmica de hasta 39 °C. Hacia las 17:00 horas, se registrarán lluvias débiles con acumulados de 0.2 mm y vientos moderados de hasta 28 km/h.

Durante la noche en La Paz, el pronóstico apunta a cielo parcialmente nublado, con temperatura descendiendo a 27 °C y sensación térmica de 31 °C. Los vientos flojos del sureste ayudarán a refrescar el ambiente, cerrando la jornada con clima más agradable.

En Los Cabos, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá con nubes y claros en la madrugada, registrando 26 °C y sensación térmica de 28 °C. Vientos flojos del noroeste, de 7 a 13 km/h, mantendrán estable el ambiente en las primeras horas del día.

Por la mañana en Los Cabos, las condiciones seguirán con cielo parcialmente nublado y temperatura de 28 °C. La sensación térmica será de 33 °C con vientos flojos del norte, propiciando un inicio de jornada con clima favorable.

En la tarde, se espera que Los Cabos registre 40 % de probabilidad de lluvias débiles con acumulados de hasta 0.4 mm. La temperatura alcanzará 31 °C con sensación térmica de 38 °C y vientos moderados de sureste de hasta 29 km/h, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.

Durante la noche, el clima en esta región mantendrá la probabilidad de lluvias ligeras en 30 %, con temperatura de 27 °C y sensación térmica de 30 °C. El viento flojo del noreste cerrará el día con un ambiente húmedo y ligeramente más fresco.