Clima en La Paz y Los Cabos el martes 19 de agosto de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 19 de agosto de 2025 presentará condiciones calurosas y cielos variables, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Ambas regiones vivirán una jornada marcada por temperaturas extremas y vientos moderados, aunque con variaciones significativas entre la madrugada, mañana, tarde y noche.

En La Paz, la madrugada se mantendrá estable con cielo despejado y 28 grados a las 02:00 horas, descendiendo a 26 grados hacia las 05:00. La sensación térmica rondará entre los 28 y 30 grados, mientras los vientos del sur alcanzarán rachas de hasta 29 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará su primer contraste. En la capital sudcaliforniana, el termómetro subirá a 29 grados a las 08:00 y llegará a 35 grados hacia las 11:00. El cielo estará con nubes y claros, y el índice de radiación solar alcanzará niveles muy altos, lo que hará indispensable el uso de bloqueador solar de FPS 25-50.

En la tarde, el calor será más intenso en La Paz, donde la temperatura alcanzará los 37 grados a las 14:00 horas con sensación de hasta 39 grados. A las 17:00 horas descenderá apenas a 36 grados, bajo un cielo parcialmente nublado. Los vientos del norte podrían superar los 30 kilómetros por hora, reforzando la sensación térmica.

Ya por la noche, el clima en La Paz será menos sofocante, aunque todavía cálido, con 32 grados a las 20:00 y 30 grados hacia las 23:00. La nubosidad ligera y los vientos moderados del norte y sur permitirán un cierre estable de la jornada.

En cuanto a Los Cabos, la madrugada se caracterizará por nubes y claros, con 28 grados a las 02:00 y 27 grados hacia las 05:00. La sensación térmica se mantendrá entre los 29 y 30 grados, acompañada de vientos flojos del noroeste de hasta 11 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará el segundo contraste del día. En Los Cabos, el termómetro subirá a 32 grados a las 08:00 y llegará a 34 grados hacia las 11:00. La sensación térmica superará los 39 grados y el nivel de radiación solar será muy alto, lo que obligará a extremar precauciones frente a la exposición prolongada al sol.

Por la tarde, Los Cabos experimentará un ambiente caluroso con 33 grados a las 14:00 y 32 grados hacia las 17:00 horas. La sensación térmica alcanzará hasta 39 grados bajo un cielo mayormente soleado. Los vientos del sureste y sur superarán los 30 kilómetros por hora, generando una percepción de bochorno en zonas urbanas y turísticas.

Finalmente, en la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos cerrará con condiciones más estables en Los Cabos, donde la temperatura será de 31 grados a las 20:00 y de 30 grados hacia las 23:00. El cielo permanecerá despejado y la sensación térmica oscilará entre 32 y 34 grados, con vientos moderados del este y noroeste que suavizarán el ambiente caluroso.