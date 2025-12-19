Clima en La Paz y Los Cabos viernes 19 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el viernes 19 de diciembre de 2025 anticipará condiciones mayormente estables en el sur de Baja California Sur, con cielos despejados y temperaturas agradables a lo largo del día, lo que permitirá actividades cotidianas sin afectaciones relevantes.

Durante la madrugada, en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos se reflejará con un ambiente fresco, cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados, con sensación térmica similar y viento flojo del este, generando un inicio de jornada tranquilo.

Por la mañana, el pronóstico para La Paz indicará un incremento gradual de la temperatura hasta valores cercanos a los 26 grados, con cielo soleado, sensación térmica ligeramente superior y viento moderado del norte, además de radiación solar de nivel medio hacia el final del periodo.

En la tarde, La Paz mantendrá condiciones soleadas y ambiente cálido, con temperaturas alrededor de los 27 grados y sensación térmica cercana a los 28, acompañadas de viento moderado del norte, lo que sostendrá una jornada estable con algunas ráfagas.

Para la noche, en La Paz, se prevé un descenso gradual de la temperatura hasta los 20 y 21 grados, con cielo despejado y viento flojo que cambiará de este a sur, favoreciendo un cierre de día fresco y calmado.

Durante la madrugada, en Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá con cielo despejado, temperaturas cercanas a los 18 grados, sensación térmica similar y viento flojo del norte, condiciones que propiciarán un ambiente fresco en las primeras horas.

Por la mañana, en Los Cabos, se espera un ascenso gradual de la temperatura desde los 19 grados hasta valores próximos a los 28, con cielo soleado, viento ligero del este y radiación solar de nivel medio, lo que aumentará la sensación de calor.

En la tarde y noche, Los Cabos conservará un ambiente cálido durante el día, con temperaturas entre 27 y 25 grados y viento moderado del sureste, mientras que por la noche se anticipará un descenso térmico hasta los 20 y 21 grados, con cielo despejado y viento flojo del noroeste, cerrando una jornada estable conforme al Clima en La Paz y Los Cabos.