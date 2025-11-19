Clima en La Paz y Los Cabos hoy 19 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos tendrá variaciones importantes a lo largo del miércoles 19 de noviembre de 2025, con cambios en la nubosidad, ligeros episodios de lluvia y vientos de distintas intensidades. Aunque ambas ciudades compartirán condiciones estables por momentos, cada una presentará comportamiento atmosférico propio durante el día.

En el caso de La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos iniciará con un cielo parcialmente nuboso durante la madrugada, acompañado de una temperatura de 23 grados y una sensación térmica de 24. El viento será flojo del oeste con velocidades de 3 a 8 km/h, por lo que no se requerirá protección solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá condiciones estables en la capital estatal, donde persistirá la nubosidad ligera y temperaturas de entre 22 y 24 grados. Los vientos débiles del sureste y este, con intensidades de 2 a 8 km/h, contribuirán a un ambiente fresco y sin riesgos por radiación.

Durante la tarde, La Paz experimentará un cambio moderado en el clima. Se pronostica lluvia débil alrededor de las 14:00 horas, con una temperatura cercana a los 28 grados. El viento será más intenso desde el norte, alcanzando rachas de hasta 30 km/h. Para las 17:00 horas, el cielo alternará entre nubes y claros.

En la noche, el clima se tornará fresco en La Paz. Se mantendrán lluvias débiles aisladas con temperaturas que descenderán inicialmente a los 24 grados y posteriormente a los 22. Los vientos moderados del noroeste y oeste marcarán el cierre de la jornada para la región.

Más adelante, el pronóstico para Los Cabos se presentará por separado, manteniendo el orden establecido. Durante la madrugada, esta zona turística registrará nubes y claros con una temperatura de 23 grados y una sensación térmica similar. El viento será flojo desde el norte, con rachas de 10 a 18 km/h y radiación mínima.

En horas de la mañana, Los Cabos permanecerá bajo un cielo entre nublado y despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 24 grados. El viento será moderado del norte con velocidades de 12 a 23 km/h, sin riesgo relevante por exposición solar.

Hacia la tarde, el clima en esta región mostrará un incremento en la nubosidad. Entre las 11:00 y las 14:00 horas se prevé un cielo completamente cubierto, acompañado de temperaturas cercanas a los 29 y 28 grados. Cerca de las 17:00 horas, el cielo se despejará parcialmente con vientos moderados del sureste.

Finalmente, durante la noche, Los Cabos tendrá un ambiente templado con temperaturas de 26 a 24 grados. Se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, seguido por periodos de nubes y claros. El viento, proveniente del noroeste, será flojo y no superará los 18 km/h, lo que permitirá cerrar el día con estabilidad climática.