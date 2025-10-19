Clima en La Paz y Los Cabos domingo 19 octubre 2025

Durante la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones tranquilas. En La Paz, se prevé cielo despejado con temperatura mínima de 24° a las 02:00 horas y sensación térmica similar, mientras que los vientos serán flojos del sur a 4-12 km/h, favoreciendo un inicio de jornada sin lluvias.

Por la mañana, el clima en La Paz registrará 26° a las 08:00 horas, con nubes y claros y sensación térmica de 27°. Los vientos soplarán flojos del noreste entre 2 y 12 km/h, manteniendo condiciones agradables para actividades al aire libre y deportivas.

Durante la tarde, se espera que el clima en La Paz se mantenga mayormente soleado con nubes dispersas, alcanzando hasta 31° a las 14:00 horas y sensación térmica de 34°. Los vientos moderados del norte, de 22 a 40 km/h, podrían generar algunas ráfagas aisladas, sin riesgo de precipitaciones.

Por la noche, el clima en La Paz se mostrará despejado con temperatura de 27° a las 20:00 horas y sensación térmica de 29°. Los vientos moderados del norte, de 4 a 29 km/h, disminuirán hacia la medianoche, cerrando la jornada con estabilidad y condiciones seguras para actividades nocturnas.

En Los Cabos, durante la madrugada se prevé cielo con nubes y claros, con temperatura de 23° a las 02:00 horas y sensación térmica similar. Los vientos serán flojos del noroeste de 7 a 13 km/h, garantizando tranquilidad y sin probabilidades de lluvia en la costa.

Por la mañana, el clima en Los Cabos se mostrará soleado, alcanzando 26° a las 08:00 horas y sensación térmica de 27°. Los vientos flojos del norte, de 8 a 18 km/h, permitirán un ambiente agradable para actividades al aire libre y paseos matutinos.

En la tarde, se espera que el clima en Los Cabos sea mayormente soleado con máximas cercanas a 30° y sensación térmica de 32°. Los vientos moderados del sur, de 16 a 34 km/h, podrían generar ráfagas aisladas, pero no se anticipan precipitaciones ni condiciones adversas para la zona urbana.

Durante la noche, el clima en Los Cabos registrará cielo despejado con temperatura de 27° a las 20:00 horas y sensación térmica de 28°. El viento flojo del noroeste, de 4 a 17 km/h, favorecerá una jornada tranquila, finalizando el domingo 19 de octubre de 2025 con condiciones estables y seguras para la población y visitantes.