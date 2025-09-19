Clima en La Paz y Los Cabos variará el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos mostrará contrastes a lo largo del viernes 19 de septiembre de 2025, con temperaturas elevadas en la mañana, posibilidad de lluvias por la tarde y un ambiente más fresco hacia la noche. Las autoridades meteorológicas recomendarán tomar precauciones por la radiación UV en ambos destinos.

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos será estable. En La Paz se registrarán 27 °C con nubes y claros y sensación térmica de 31 °C, con vientos suaves del noreste de 3 a 9 km/h. En Los Cabos, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperatura de 27 °C, sensación de 29 °C y vientos del noroeste de hasta 17 km/h.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos tendrá temperaturas en ascenso. La Paz amanecerá con 26 °C y cielo despejado, llegando a 33 °C hacia el mediodía, con sensación térmica de hasta 39 °C y viento del norte de 23 km/h. En Los Cabos se prevén nubes y claros, temperaturas de entre 26 °C y 31 °C y vientos moderados del sureste. Se recomendará uso de protector solar por los niveles muy altos de radiación.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones más inestables. La Paz tendrá tormentas aisladas a partir de las 14:00, con acumulación de 1.7 mm de lluvia y ráfagas de viento del norte de hasta 39 km/h, mientras la temperatura descenderá a 28 °C. Los Cabos presentará lluvias débiles con 0.4 mm acumulados y viento del sureste de hasta 31 km/h, seguido de un cielo parcialmente nuboso.

Por la noche, el clima en La Paz y Los Cabos será más tranquilo. La Paz cerrará el día con nubes y claros, temperatura estable de 28 °C y sensación térmica de 32 °C, con vientos flojos del norte y sur. Los Cabos mantendrá cielo parcialmente nuboso, con temperatura de 27 °C y viento ligero del este y noreste, ofreciendo un ambiente agradable para actividades nocturnas.

El pronóstico meteorológico apunta a un viernes con variaciones importantes en ambas localidades, por lo que se recomendará a la población mantenerse informada sobre actualizaciones y protegerse del sol y la lluvia.