Clima en La Paz y Los Cabos martes 2 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones contrastantes durante el martes 2 de diciembre de 2025, con cambios marcados en nubosidad, viento y presencia de lluvias en una de las dos regiones. Las autoridades meteorológicas adelantarán que ambas zonas costeras presentarán un ambiente variado, aunque sin eventos extremos.

En el caso de La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos iniciará la jornada con un ambiente estable durante la madrugada, cuando se esperan nubes y claros alrededor de las 02:00 horas. La temperatura alcanzará los 20 grados, con una sensación térmica similar y vientos flojos del este entre 7 y 15 km/h. No se prevén precipitaciones en esta primera parte del día.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos en la capital sudcaliforniana mostrará un cielo parcialmente nuboso desde las 08:00 horas. Las temperaturas ascenderán hasta los 25 grados hacia el mediodía, con sensación térmica de 26 y vientos moderados del norte que podrían alcanzar rachas de 28 km/h. Se anticiparán niveles medios de radiación UV.

Durante la tarde, La Paz registrará un cambio importante en las condiciones atmosféricas. Se pronosticarán lluvias débiles y cielo parcialmente nuboso desde las 14:00 horas, con acumulados ligeros de hasta 0.2 mm y temperaturas cercanas a los 23 grados. Para las 17:00 horas, continuará la precipitación ligera bajo cielo cubierto, con vientos del sureste que podrían llegar a 28 km/h.

Ya por la noche, La Paz mantendrá un ambiente inestable. Se esperan lluvias débiles entre las 20:00 y las 23:00 horas, con acumulados de hasta 0.6 mm. Las temperaturas descenderán a un rango de 18 a 19 grados, mientras los vientos serán flojos del sureste, con velocidades de entre 1 y 21 km/h. La sensación térmica se mantendrá estable.

En lo que respecta a Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos comenzará con condiciones calmadas durante la madrugada. Se prevé un cielo parcialmente nuboso a las 02:00 horas, con una temperatura de 22 grados y vientos flojos del noroeste entre 6 y 12 km/h.

Por la mañana, el pronóstico en Los Cabos anticipará nubes y claros desde las 08:00 horas, con temperaturas entre 23 y 28 grados hacia el mediodía. La sensación térmica alcanzará valores similares, mientras el viento continuará flojo del noroeste antes de rotar ligeramente hacia el sureste.

Durante la tarde, Los Cabos mantendrá un cielo parcialmente nuboso con temperaturas de 26 a 27 grados y sensación térmica de hasta 28. El viento incrementará su intensidad desde el sureste, con rachas de hasta 28 km/h, aunque sin probabilidad de lluvia.

Finalmente, para la noche, Los Cabos cerrará la jornada con un ambiente estable. Se pronosticarán nubes y claros desde las 20:00 horas, con temperaturas que descenderán hasta los 22 grados hacia las 23:00. El viento será flojo del norte y noroeste, mientras la sensación térmica permanecerá entre los 22 y 25 grados.