Clima en La Paz y Los Cabos lunes-2-febrero-2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 2 de febrero de 2026 se mantendrá mayormente estable, con cielos variables, temperaturas agradables y condiciones favorables para actividades cotidianas, sin pronóstico de lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se presentará con nubes y claros y temperaturas cercanas a los 18 grados; el viento soplará flojo del sur, manteniendo una sensación térmica estable y un ambiente tranquilo en las primeras horas del día.

Por la mañana, el Clima en La Paz evolucionará a cielo despejado y ambiente soleado, con temperaturas entre 17 y 18 grados al inicio y un aumento gradual conforme avance la jornada, acompañado de vientos suaves del sur.

En la tarde, el Clima en La Paz alcanzará su punto más cálido, con temperaturas de hasta 28 grados y sensación térmica cercana a los 27; se prevé viento moderado del norte y noreste, además de un nivel medio de radiación solar que requerirá protección básica.

Para la noche, el Clima en La Paz volverá a condiciones más frescas, con cielo despejado al anochecer y nubes y claros al cierre del día, temperaturas de entre 19 y 21 grados y vientos del oeste y sur, sin probabilidad de lluvias.

Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 19 grados, sensación térmica similar y viento flojo del norte, sin condiciones adversas previstas.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos registrará nubes y claros y evolucionará a cielo parcialmente nuboso, con temperaturas de entre 17 y 19 grados y vientos ligeros del noroeste, manteniendo un ambiente cómodo.

En la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará valores máximos de 25 a 26 grados, con ambiente soleado, sensación térmica de hasta 26 y viento moderado del sureste, además de un nivel medio de radiación solar.

Durante la noche, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable, con cielo despejado al anochecer y nubes y claros hacia el cierre del día, temperaturas de 20 a 22 grados y vientos flojos del oeste y noroeste, sin probabilidad de lluvias.

