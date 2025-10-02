Clima en La Paz y Los Cabos jueves 2 de octubre de 2025

Durante la madrugada del jueves 2 de octubre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará diferencias notables en cada ciudad. En La Paz predominará el cielo despejado con 26 grados de temperatura y sensación térmica de 27. El viento soplará del sur con intensidad moderada de entre 11 y 22 kilómetros por hora.

En las primeras horas de la mañana, en La Paz se registrarán nubes y claros, aunque hacia el mediodía el cielo se tornará mayormente soleado. La temperatura ascenderá desde 26 hasta 35 grados, con viento del sur y posteriormente del noroeste, alcanzando rachas de hasta 25 kilómetros por hora. Se prevé un índice UV muy alto que obligará a medidas de protección solar.

Ya en la tarde en La Paz, el pronóstico marcará nubes y claros, con una máxima de 36 grados y sensación térmica similar. Los vientos procederán del norte con rachas que oscilarán entre 17 y 34 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá elevado, aunque tenderá a disminuir hacia el final de la tarde.

Por la noche en La Paz, el ambiente será más fresco con un descenso gradual de la temperatura. A las 20:00 se estimará en 31 grados, y hacia las 23:00 en 29. El cielo se mantendrá despejado en su mayoría, acompañado de vientos moderados del noroeste y sureste, lo que aportará estabilidad tras una jornada calurosa.

En cuanto al Clima en Los Cabos durante la madrugada, se prevé nubosidad variable con nubes y claros y una temperatura estable de 26 grados, con sensación térmica de 27. El viento será flojo del noroeste, con rachas de entre 7 y 13 kilómetros por hora y baja radiación solar.

Por la mañana en Los Cabos, las temperaturas aumentarán progresivamente hasta alcanzar los 34 grados hacia el mediodía. El cielo variará entre soleado y con intervalos nubosos, mientras que el viento será flojo del norte al inicio, intensificándose desde el este con rachas de hasta 21 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará un nivel muy alto, por lo que se recomendará protección solar adecuada.

Durante la tarde en Los Cabos, las condiciones serán calurosas con máximas de 33 grados y sensación térmica de hasta 36. El viento del sur alcanzará entre 11 y 31 kilómetros por hora, mientras que se mantendrán periodos de nubosidad y claros. El índice UV seguirá en niveles altos antes de disminuir gradualmente.

Finalmente, en la noche en Los Cabos, el ambiente se tornará más fresco. La temperatura descenderá a 30 grados hacia las 20:00 y llegará a 28 grados a las 23:00. Se prevén cielos despejados con periodos de nubes y vientos moderados del oeste, que más tarde cambiarán a flojos del norte, lo que marcará un cierre estable de la jornada.