Clima en La Paz y Los Cabos este martes 2 de septiembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará contrastes este martes 2 de septiembre de 2025, con temperaturas cálidas, nubosidad variable y precipitaciones en distintos momentos del día, según los reportes meteorológicos oficiales.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones mayormente estables. En la capital, La Paz registrará 27 grados con sensación térmica de 30 y vientos del sur de hasta 25 km/h. Mientras tanto, en Los Cabos se pronosticará un amanecer de 26 grados, con nubes y claros acompañados de vientos flojos del oeste.

En la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos tendrá un comportamiento distinto. En La Paz se anticiparán temperaturas de 28 grados hacia las 8:00 horas, con una sensación que alcanzará los 33. Hacia las 11:00 horas, los registros subirán a 34 grados con un índice solar muy alto, lo que incrementará el riesgo de exposición. Por su parte, Los Cabos alcanzará 29 grados y presentará tormentas alrededor de las 11:00, con acumulaciones cercanas a 3 milímetros de lluvia y sensación de 33 a 36 grados.

Durante la tarde, La Paz experimentará un cambio relevante con tormentas hacia las 14:00 horas, que dejarán alrededor de 2.2 milímetros de lluvia. La temperatura llegará a 33 grados con sensación de 37, y los vientos se desplazarán del suroeste. En Los Cabos, se mantendrán tormentas con probabilidad de 60%, alcanzando sensaciones térmicas de hasta 34 grados.

A las 17:00 horas, en La Paz disminuirá la nubosidad, con temperaturas que bajarán a 29 grados. Los Cabos, en cambio, reducirá la intensidad de las lluvias, quedando con precipitaciones débiles, vientos moderados del sureste y temperaturas cercanas a 29 grados.

Por la noche, La Paz registrará 29 grados desde las 20:00 horas, con intervalos nubosos y sensación de hasta 34 grados. Alrededor de las 22:00 horas, la ciudad permanecerá cubierta con vientos débiles del norte y noreste, terminando la jornada con 28 grados hacia la medianoche.

En Los Cabos, las condiciones nocturnas se caracterizarán por nubosidad parcial y lluvias débiles. A las 20:00 horas, la temperatura será de 28 grados con sensación de 34. Posteriormente, entre las 22:00 y 23:00 horas persistirán precipitaciones ligeras acompañadas de vientos flojos, cerrando el día con 27 grados y lluvias intermitentes durante la medianoche.