Martes 19 de Agosto, 2025
BCS

Clima en La Paz y Los Cabos para miércoles 20 de agosto de 2025

Altas temperaturas y radiación intensa marcarán la jornada; así estará el clima en La Paz y Los Cabos este miércoles
Adolfo Torres
19 agosto, 2025
El martes 19 de agosto de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones de calor extremo durante gran parte del día, con notorias diferencias entre la madrugada y la tarde. Las autoridades meteorológicas recomendarán tomar medidas preventivas frente a la radiación solar y el incremento de las temperaturas.

En la madrugada, el clima en La Paz registrará 28 grados con sensación de 30. El cielo mostrará nubes y claros, mientras que los vientos soplarán del sur con rachas de 16 a 26 km/h. La radiación UV se mantendrá en nivel nulo, lo que permitirá un ambiente más seguro para quienes estén en exteriores a esas horas.

Durante la mañana, el clima en La Paz pasará de 26 grados a un ascenso que llegará a los 37 hacia las 11:00. El cielo se mantendrá soleado, y el índice UV alcanzará un nivel muy alto, de 9, lo que hará indispensable usar bloqueador solar y mantenerse hidratado.

En la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más crítico con 38 grados y sensación térmica de 41. Los vientos del norte llegarán con rachas de hasta 35 km/h. El nivel de radiación se mantendrá elevado, por lo que especialistas aconsejarán evitar la exposición directa al sol en las horas centrales.

Hacia la noche, la temperatura en La Paz descenderá a 31 grados, con una sensación cercana a los 32. El cielo tendrá intervalos de nubes y claros, y los vientos del sur serán ligeros, entre 13 y 22 km/h. Aunque el ambiente seguirá cálido, será más llevadero que en la tarde.

En contraste, el clima en Los Cabos durante la madrugada mostrará cielo despejado con 28 grados y sensación térmica de 31. Los vientos serán flojos desde el noroeste, con apenas 3 a 7 km/h, lo que generará una atmósfera tranquila y estable.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos alcanzará hasta 34 grados con sensación de 40 hacia las 11:00. El sol estará presente de forma intensa y el índice UV llegará a un nivel extremo de 10, lo que volverá necesario el uso constante de protector solar.

Por la tarde, el clima en Los Cabos se mantendrá caluroso, con 34 grados y una sensación de hasta 39. El viento soplará del sureste y sur con ráfagas de 11 a 33 km/h. Aunque se presentarán nubes y claros, la radiación seguirá siendo elevada, lo que obligará a extremar cuidados.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos registrará 31 grados con sensación de 34 y cielo despejado. El viento soplará del norte con ráfagas entre 9 y 18 km/h, lo que hará que el ambiente sea más confortable y fresco en comparación con el calor de las horas anteriores.

