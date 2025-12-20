Clima en La Paz y Los Cabos, sábado 20 de diciembre de 2025

Para el sábado 20 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabosse mantendrá mayormente estable, con predominio de cielo despejado, temperaturas templadas a cálidas y vientos de baja a moderada intensidad, sin condiciones adversas relevantes para la población.

Durante la madrugada, en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones tranquilas en su primer tramo, con cielo despejado, temperaturas cercanas a los 18 grados y sensación térmica similar; el viento será flojo del sur, con rachas ligeras que no representarán riesgo.

Por la mañana, el Clima en La Paz evolucionará a un ambiente soleado, con un ascenso gradual de la temperatura desde los 20 hasta los 27 grados; el viento cambiará de dirección entre sureste y noroeste, con intensidad baja a moderada y radiación solar de nivel medio hacia el mediodía.

En la tarde, el Clima en La Paz alcanzará su punto más cálido del día, con temperaturas máximas cercanas a los 29 grados y sensación térmica ligeramente menor; se prevé viento moderado del norte, con rachas constantes que refrescarán el ambiente pese al predominio del sol.

Durante la noche, el Clima en La Paz regresará a condiciones de cielo despejado y un descenso térmico progresivo hasta los 21 grados; el viento será flojo del sur, favoreciendo un cierre de jornada con ambiente tranquilo.

En Los Cabos, la madrugada presentará cielo despejado y temperaturas entre 18 y 19 grados, con sensación térmica similar; el viento será flojo del noroeste, manteniendo un entorno estable dentro del Clima en La Paz y Los Cabos para el inicio del día.

Durante la mañana, el Clima en Los Cabos evolucionará a condiciones soleadas, con un aumento térmico que alcanzará los 27 grados hacia el mediodía; el viento será flojo, con variaciones del norte al este, mientras la radiación solar se ubicará en nivel medio.

Por la tarde, el Clima en Los Cabos conservará cielo mayormente soleado, con temperaturas cercanas a los 27 grados y sensación térmica similar; se espera viento moderado del sureste, que refrescará parcialmente el ambiente en las horas de mayor insolación.

Finalmente, durante la noche, el Clima en Los Cabos mostrará cielo despejado y un descenso gradual de la temperatura hasta los 20 grados; el viento será flojo, con predominio del norte y noroeste, cerrando la jornada de forma estable.