Clima en La Paz y Los Cabos martes 20 de enero de 2026

Las condiciones meteorológicas para Baja California Sur se mantendrán estables durante las próximas horas, definiendo un Clima en La Paz y Los Cabos que permitirá el desarrollo de actividades al aire libre. Durante la madrugada de este martes 20 de enero en la capital del estado, el termómetro se situará en los 21°C a las 02:00 horas, con una tendencia a descender hasta los 20°C cerca de las 05:00 horas bajo un cielo parcialmente nuboso y vientos del este de hasta 15 km/h.

Al iniciar la mañana en La Paz, se experimentará un ascenso térmico gradual que llevará la temperatura de los 21°C a las 08:00 horas hasta un máximo de 25°C hacia el mediodía. El cielo conservará nubosidad parcial; no obstante, la sensación térmica llegará a los 26°C. Será necesario extremar precauciones por el índice UV y los vientos del norte que se intensificarán con ráfagas de hasta 31 km/h.

Durante la tarde en la ciudad costera de La Paz, el calor alcanzará su punto máximo de 26°C alrededor de las 14:00 horas. Este periodo se caracterizará por una sensación de viento más persistente, con rachas que oscilarán entre los 19 y 36 km/h, lo cual generará un oleaje ligero en la zona del malecón antes de que el termómetro comience a descender a los 23°C al caer el sol.

Para el cierre de la jornada en la capital, el cielo se despejará totalmente durante la noche, permitiendo que el ambiente se torne más fresco. La temperatura bajará a los 21°C a las 20:00 horas y culminará en una mínima de 19°C para la medianoche. Los vientos del noreste disminuirán su fuerza, garantizando un cierre de martes sumamente agradable para los residentes paceños.

Por otra parte, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará ligeras variaciones en el extremo sur de la península. En Los Cabos, la madrugada del martes iniciará con un cielo completamente cubierto y una temperatura de 21°C. Hacia las 05:00 horas, la nubosidad pasará a ser parcial y los vientos del norte se mantendrán calmados con ráfagas máximas de 16 km/h.

Al comenzar la mañana en el destino turístico de Los Cabos, el termómetro subirá rápidamente de los 21°C iniciales hasta los 28°C para el mediodía. A pesar de la presencia de nubes dispersas, la sensación térmica será elevada, demandando el uso de protector solar debido a que los vientos del norte alcanzarán los 29 km/h en la zona de San José y Cabo San Lucas.

En el transcurso de la tarde, la temperatura máxima en Los Cabos escalará hasta los 29°C aproximadamente a las 14:00 horas. El cielo se despejará por completo después de las 17:00 horas, permitiendo que el sol brille con intensidad sobre las playas locales con vientos que rotarán hacia el sureste, ofreciendo un ambiente caluroso y seco para los visitantes.

Finalmente, al llegar la noche, el cielo se mantendrá despejado sobre el municipio cabeño, propiciando un descenso térmico hacia los 22°C a las 20:00 horas. La jornada del martes finalizará con una mínima de 20°C cerca de la medianoche, bajo vientos constantes del norte que mantendrán una sensación de frescura ideal para el descanso tras un día de intenso calor.

