Clima en La Paz y Los Cabos, el jueves 20 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos registrará modificaciones importantes a lo largo del jueves 20 de noviembre de 2025, iniciando con condiciones inestables en la capital estatal. De acuerdo con los pronósticos, durante la madrugada en La Paz se presentará lluvia débil a las 02:00 horas, con temperatura de 20 grados, sensación térmica similar y vientos flojos del sur de hasta 14 km/h, además de un nivel bajo de radiación UV.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un cambio en La Paz, donde desde las 05:00 horas dominarán las nubes y claros, manteniendo 20 grados y viento moderado del sur que alcanzará los 21 km/h. Más tarde, a las 08:00 horas, el ambiente será soleado con 21 grados y brisa ligera del suroeste, estableciendo un contraste respecto a las primeras horas del día.

Durante la tarde en La Paz, las condiciones volverán a transformarse con lapsos de nubes y claros desde las 11:00 horas, cuando la temperatura llegará a 25 grados y el viento soplará del noroeste con ráfagas de hasta 25 km/h. A las 14:00 horas, el termómetro alcanzará los 26 grados con viento del norte, mientras que a las 17:00 horas regresará un periodo soleado, cerrando así un tramo vespertino de variación constante.

Por la noche, el Clima en La Paz se estabilizará, pues desde las 20:00 horas se prevé un cielo despejado y una temperatura de 23 grados con vientos del noreste de hasta 28 km/h. A las 23:00 horas, el ambiente descenderá a 21 grados y el viento será flojo del este, manteniendo una sensación térmica sin cambios.

Posteriormente, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un escenario distinto en la zona turística del sur del estado. Durante la madrugada en Los Cabos, se anticipará un cielo cubierto a las 02:00 horas, con 23 grados, sensación térmica de 25 y viento flojo del noroeste con ráfagas de hasta 18 km/h, además de radiación UV baja.

En la mañana, el Clima en Los Cabos se modificará hacia un panorama de nubes y claros a partir de las 05:00 horas, con 22 grados y viento ligero del noroeste. Para las 08:00 horas se prevé un periodo soleado con 24 grados y vientos suaves que no superarán los 17 km/h, generando una mañana estable y cálida.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos tendrá nuevos cambios pues, a las 11:00 horas, se presentarán nubes y claros con 28 grados y viento moderado del sureste. A las 14:00 y 17:00 horas se pronosticarán episodios de lluvia débil con acumulados de hasta 0.5 mm, acompañados de vientos del sureste y posteriormente del norte, de acuerdo con los reportes meteorológicos.

Finalmente, por la noche, el Clima en Los Cabos se estabilizará desde las 20:00 horas con nubes y claros y una temperatura de 22 grados. Para las 23:00 horas, el cielo quedará despejado, el termómetro marcará 21 grados y se registrarán vientos moderados del noroeste con rachas máximas de 22 km/h, cerrando así el comportamiento climático previsto para la región.