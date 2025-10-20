Clima en La Paz y Los Cabos lunes 20 octubre 2025

Durante la madrugada del lunes 20 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos se presentará tranquilo. En La Paz, se prevé cielo despejado con temperatura de 25° a las 02:00 horas y sensación térmica de 26°, mientras que los vientos serán flojos del sur entre 6 y 10 km/h, favoreciendo una noche serena y sin riesgo de lluvias.

Por la mañana, el clima en La Paz se mantendrá con cielo despejado y nubes dispersas, registrando 27° a las 08:00 horas y sensación térmica similar. Los vientos soplarán flojos del sur, de 7 a 14 km/h, creando condiciones agradables para paseos y actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en La Paz se mostrará soleado con máximas de 33° y sensación térmica de 34°. Los vientos moderados del norte, de 18 a 35 km/h, podrían generar ráfagas aisladas, aunque no se esperan precipitaciones ni alteraciones en la zona urbana.

Por la noche, se anticipa cielo despejado en La Paz con temperatura de 26° a las 23:00 horas y sensación térmica de 29°. Los vientos flojos del norte, de 2 a 10 km/h, permitirán un cierre de jornada estable, seguro y adecuado para actividades nocturnas.

En Los Cabos, durante la madrugada del lunes 20 de octubre de 2025, se prevé cielo con nubes y claros, con temperatura de 24° a las 02:00 horas y sensación térmica similar. Los vientos flojos del noroeste, de 4 a 12 km/h, mantendrán condiciones calmadas y sin probabilidad de lluvias.

Por la mañana, el clima en Los Cabos registrará cielo con nubes y claros, con temperaturas ascendiendo a 27° a las 08:00 horas y sensación térmica de 28°. Los vientos soplarán flojos del norte entre 6 y 13 km/h, favoreciendo un ambiente agradable para actividades recreativas.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos se mostrará mayormente soleado con máximas cercanas a 31° y sensación térmica de 33°. Los vientos moderados del sureste, de 12 a 26 km/h, podrían generar algunas ráfagas aisladas, pero sin afectaciones significativas.

Por la noche, se espera cielo despejado con temperatura de 25° a las 23:00 horas y sensación térmica de 26°. Los vientos flojos del noroeste, de 3 a 9 km/h, permitirán un cierre de jornada estable y seguro, ideal para descanso y actividades nocturnas en Los Cabos.