Clima en La Paz y Los Cabos, el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos durante la madrugada del sábado 20 de septiembre de 2025 presentará condiciones variables. En La Paz, se prevé lluvia débil con temperatura cercana a 27 °C y sensación térmica de 32 °C. Los vientos soplarán de noroeste entre 1 y 15 km/h, manteniendo un ambiente húmedo y 30 % de probabilidad de precipitación.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos registrará cielo parcialmente nublado. En La Paz, las temperaturas alcanzarán 29 °C con sensación térmica de 35 °C y vientos flojos del noroeste de 5 a 13 km/h, sin riesgo significativo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un incremento de calor y lluvias. La Paz tendrá probabilidad de tormenta del 50 % con acumulación de 1.8 mm y temperaturas de 31 °C, sensación térmica de 38 °C y vientos moderados del noroeste de 5 a 25 km/h.

En la noche, el clima en La Paz y Los Cabos se estabilizará en La Paz, con cielo de nubes y claros, temperatura de 29 °C y vientos del sur de 8 a 21 km/h, reduciendo la humedad y mejorando las condiciones para la población.

Para Los Cabos, la madrugada se presentará con cielo parcialmente nuboso, temperatura cercana a 26 °C y sensación térmica de 29 °C, con vientos flojos del noroeste entre 5 y 14 km/h, manteniendo un ambiente fresco y estable.

Por la mañana, en Los Cabos se esperan temperaturas de 28 °C y sensación térmica de 32 °C, con cielo parcialmente nuboso y vientos flojos del norte entre 5 y 13 km/h, favoreciendo actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará incremento de calor en Los Cabos, con temperatura máxima de 31 °C, sensación térmica de 38 °C, cielo con nubes y claros y vientos moderados del sur y suroeste entre 14 y 29 km/h, mientras el riesgo de radiación ultravioleta será alto.

En la noche, Los Cabos se mantendrá con cielo despejado, temperatura de 28 °C, sensación térmica de 34 °C y vientos moderados del suroeste y oeste entre 7 y 28 km/h, ofreciendo condiciones favorables y sin probabilidad significativa de lluvias.