Clima en La Paz y Los Cabos el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el jueves 21 de agosto de 2025 se presentará con marcados contrastes, desde cielos despejados hasta lluvias débiles y ráfagas de viento moderadas. Ambos municipios vivirán una jornada de altas temperaturas y niveles de radiación que exigirán precauciones especiales para la población.

En la madrugada, el clima en La Paz tendrá nubes y claros con una temperatura de 28 grados y sensación térmica de 31. El viento soplará desde el sur con rachas de hasta 27 kilómetros por hora, sin que se pronostiquen riesgos por radiación ultravioleta.

Durante la mañana, el clima en La Paz ofrecerá condiciones despejadas y soleadas, con temperaturas que irán de 27 a 36 grados. La sensación térmica alcanzará los 40, y a partir del mediodía la radiación ultravioleta será muy alta, lo que obligará al uso de protector solar, especialmente entre las 11:00 y 14:00 horas.

Ya en la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más caluroso, con temperaturas máximas de 37 grados y sensación térmica de hasta 41. Se esperan intervalos de nubes y claros, acompañados de vientos del norte con rachas de hasta 33 kilómetros por hora. La radiación se mantendrá en niveles de riesgo muy alto.

Por la noche, el clima en La Paz descenderá a 29 grados, con sensación de 31 y cielos despejados. El viento regresará del sur, manteniéndose entre 15 y 33 kilómetros por hora, lo que dará un cierre más fresco en comparación con las horas centrales del día.

En cuanto al clima en Los Cabos, la madrugada presentará cielos despejados, con temperaturas de 29 grados y una sensación térmica de 32. El viento soplará flojo desde el oeste con ráfagas de hasta 10 kilómetros por hora, generando condiciones estables y sin riesgo por radiación ultravioleta.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos se mantendrá mayormente soleado con temperaturas de hasta 33 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se prevé un 30% de probabilidad de lluvias débiles, además de una sensación térmica de 39 grados. El viento soplará moderado desde el sur, con ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora, mientras la radiación alcanzará niveles muy altos.

Por la tarde, el clima en Los Cabos continuará con intervalos de lluvia débil y temperaturas de 33 grados, con sensación de hasta 38. Los vientos se intensificarán desde el sur con ráfagas de hasta 33 kilómetros por hora, aunque hacia las 17:00 horas se prevén nubes y claros, con una sensación térmica aún elevada de 37 grados.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos volverá a condiciones despejadas, con temperaturas de 30 a 31 grados y sensación de hasta 35. Los vientos soplarán del suroeste y del oeste, con ráfagas que alcanzarán entre 20 y 34 kilómetros por hora, cerrando un día de contrastes con calor, lluvias ligeras y cielos estables en el último tramo de la jornada.