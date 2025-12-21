Clima en La Paz y Los Cabos domingo 21 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el domingo 21 de diciembre de 2025 se mantendrá con condiciones estables y cielo despejado en ambas ciudades, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, lo que favorecerá actividades al aire libre durante gran parte del día.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá estable, ya que se prevé cielo despejado y temperaturas cercanas a los 19 grados, con sensación térmica similar. El viento soplará de manera floja del sur y sureste, con rachas que no superarán los 15 kilómetros por hora, generando un ambiente tranquilo en las primeras horas.

Por la mañana, el clima en La Paz evolucionará hacia un ambiente soleado, con temperaturas que subirán gradualmente hasta alcanzar los 21 grados y llegarán cerca de los 28 grados antes del mediodía. El viento cambiará al norte y se intensificará de forma moderada, mientras el índice de radiación se ubicará en nivel medio.

Durante la tarde, el clima en La Paz continuará dominado por cielo despejado y ambiente cálido, con temperaturas máximas alrededor de los 29 grados y sensación térmica ligeramente menor. Se espera que el viento del norte alcance rachas más intensas, ayudando a moderar el calor vespertino.

En la noche, el clima en La Paz regresará a condiciones más frescas, con temperaturas que descenderán a entre 21 y 22 grados. El cielo permanecerá despejado y el viento será flojo del noreste y posteriormente del este, cerrando la jornada sin riesgos meteorológicos.

En Los Cabos, durante la madrugada, el clima se mantendrá con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 19 grados, con sensación térmica similar. El viento será flojo del norte, con rachas de entre 6 y 14 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente fresco.

Por la mañana, el clima en Los Cabos evolucionará hacia condiciones plenamente soleadas, con temperaturas que ascenderán de los 20 grados hasta alcanzar cerca de los 29 grados antes del mediodía. El viento cambiará del norte al noreste, manteniéndose de intensidad ligera y con radiación en nivel medio.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos registrará el periodo más caluroso del día, con temperaturas máximas alrededor de los 31 grados y sensación térmica cercana a los 30 grados. El viento soplará de manera floja del este y luego del suroeste, contribuyendo a moderar el calor.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos tenderá a refrescarse, con temperaturas que descenderán hasta los 22 y 23 grados. El cielo seguirá despejado y el viento del noroeste se mantendrá ligero, concluyendo el domingo con condiciones estables dentro del Clima en La Paz y Los Cabos.