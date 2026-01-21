Clima en La Paz y Los Cabos 21 de enero de 2026

Durante la madrugada del miércoles 21 de enero de 2026, los habitantes de la capital de Baja California Sur experimentarán un cielo completamente despejado con una temperatura constante de 18°C. El Clima en La Paz se mantendrá estable con una sensación térmica similar, acompañada por vientos provenientes del noreste que oscilarán entre los 6 y 17 kilómetros por hora, lo que generará un ambiente fresco ideal para el descanso.

Al llegar la mañana, el sol se hará presente con mayor intensidad, elevando el termómetro desde los 19°C a las 08:00 horas hasta alcanzar los 25°C para el mediodía. En este periodo, el Clima en La Paz demandará precaución debido a que el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel medio, requiriendo el uso de protector solar (FPS 6-10) ante la exposición directa a los rayos solares.

Para la tarde, se espera que la temperatura máxima en la capital alcance los 26°C alrededor de las 14:00 horas, con una sensación térmica que se mantendrá en el mismo rango. Durante este lapso, el viento del norte incrementará su velocidad con ráfagas de hasta 39 kilómetros por hora, refrescando gradualmente el ambiente hacia el final del día cuando el termómetro descienda a los 23°C.

Finalmente, durante la noche de La Paz, el cielo mostrará algunos intervalos de nubes y claros, con temperaturas que bajarán de los 21°C a los 20°C cerca de la medianoche. Los vientos disminuirán su intensidad significativamente, permitiendo que el cierre de la jornada sea tranquilo y agradable para los residentes de la ciudad y zonas aledañas.

Por otro lado, durante la madrugada en el extremo sur de la península, los residentes y turistas de San José del Cabo y Cabo San Lucas disfrutarán de un cielo despejado con una temperatura constante de 19°C. El Clima en Los Cabos se presentará sumamente agradable en estas horas iniciales, con una sensación térmica que se mantendrá en los mismos niveles y vientos ligeros provenientes del noroeste que no superarán los 15 kilómetros por hora.

Al llegar la mañana, el ambiente comenzará a calentarse rápidamente en el destino turístico, pasando de los 20°C a las ocho de la mañana hasta alcanzar los 28°C antes del mediodía bajo un sol radiante. En este lapso, el Clima en Los Cabos requerirá que las personas tomen precauciones, ya que el índice de radiación ultravioleta subirá a nivel medio, por lo que será indispensable el uso de medidas de protección.

Para la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo de 29°C alrededor de las 14:00 horas, generando un ambiente caluroso en todo el municipio de Los Cabos. El viento soplará desde el este con ráfagas de hasta 29 kilómetros por hora, lo que ayudará a mitigar ligeramente la sensación de calor, aunque el cielo permanecerá totalmente soleado hasta bien entrada la tarde.

Posteriormente, la temperatura iniciará un descenso gradual hacia los 27°C. El viento mantendrá una dirección constante, permitiendo una transición suave hacia el horario nocturno sin mayores complicaciones meteorológicas para quienes realizan actividades en el exterior.

Finalmente, durante la noche, se presentarán algunos intervalos de nubes y claros en el cielo cabeño, con una temperatura que bajará hasta los 21°C para el final de la jornada. Los vientos provenientes del noroeste disminuirán su intensidad, permitiendo que el Clima en Los Cabos cierre el día con un ambiente fresco y estable.

Este escenario resultará ideal para disfrutar de la vida nocturna del destino sin riesgo de precipitaciones, consolidando un miércoles de condiciones climáticas óptimas para el turismo y la economía local en ambas regiones del estado.

