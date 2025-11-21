Clima en La Paz y Los Cabos, viernes 21 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones mayormente estables durante el viernes 21 de noviembre de 2025, comenzando por La Paz, donde la madrugada se anticipará tranquila. Alrededor de las 02:00 horas, la ciudad registrará cielo despejado, 20 grados de temperatura y vientos flojos del sureste entre 4 y 9 km/h, condiciones que ofrecerán una sensación térmica similar y un ambiente sin riesgos.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará estabilidad en la capital del estado. A las 08:00 horas, La Paz presentará cielo completamente soleado y una temperatura en ascenso hasta los 22 grados. Los vientos del sureste oscilarán entre 6 y 13 km/h, mientras el índice UV permanecerá bajo, lo que favorecerá actividades al aire libre sin necesidad de protección solar.

En el transcurso de la tarde, La Paz experimentará un aumento tanto en temperatura como en la intensidad del viento. Hacia las 14:00 horas, el termómetro alcanzará los 28 grados, con cielo despejado y corrientes del norte que podrían llegar a 35 km/h. Aunque el índice UV será de nivel medio, las autoridades recomendarán moderar la exposición prolongada al sol.

Al caer la noche, el panorama en La Paz cambiará levemente. Para las 23:00 horas, se prevé un cielo con nubes y claros, acompañado de una temperatura de 21 grados y vientos del sur que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Aun así, las condiciones seguirán siendo estables, sin señales de precipitaciones para cerrar la jornada.

Posteriormente, el Clima en La Paz y Los Cabos pasará a presentar el panorama correspondiente a Los Cabos, donde la madrugada llegará con cielos despejados. A las 02:00 horas, se anticiparán 20 grados de temperatura y vientos flojos del noroeste, manteniendo un escenario sereno y adecuado para la movilidad nocturna.

Durante la mañana, Los Cabos mantendrá un ambiente mayormente soleado. A las 05:00 horas se espera una temperatura de 19 grados, que aumentará a 22 grados hacia las 08:00 horas. Los vientos del norte serán moderados, lo que permitirá una sensación térmica confortable y un índice UV bajo, sin necesidad de protección solar especial.

En horas de la tarde, Los Cabos registrará su punto más cálido del día. A las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 27 grados, incrementándose hasta 28 grados alrededor de las 14:00 horas. El viento del sur soplará con fuerza moderada, llegando a 27 km/h, mientras el índice UV de nivel medio hará recomendable el uso de bloqueador con FPS de entre 6 y 10.

Finalmente, la noche en Los Cabos se prevé con estabilidad y sin lluvias. Aunque no presentará cambios bruscos, se mantendrán temperaturas moderadas y condiciones apropiadas para el cierre de actividades, concluyendo así el pronóstico para el Clima en La Paz y Los Cabos del viernes 21 de noviembre de 2025.