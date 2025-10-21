Clima en La Paz y Los Cabos 21 de octubre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones mayormente estables y cálidas este martes 21 de octubre de 2025, con ligeras variaciones en las temperaturas entre ambas zonas del sur de Baja California Sur. Se espera que los cielos permanezcan despejados durante gran parte del día, con vientos suaves y periodos de nubosidad moderada hacia la tarde.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá cálido, con una temperatura cercana a los 25 grados y sensación térmica de 26. El cielo permanecerá despejado, acompañado por un viento flojo del sur con rachas de entre 4 y 8 kilómetros por hora, lo que ofrecerá una noche estable en la capital sudcaliforniana.

Por la mañana, el clima en La Paz registrará 24 grados al amanecer, con nubes y claros que se mantendrán en las primeras horas del día. El viento será leve del sureste, de entre 4 y 9 kilómetros por hora, mientras la sensación térmica alcanzará los 25 grados, anticipando un incremento gradual del calor conforme avance el día.

Hacia la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más cálido con temperaturas de hasta 34 grados y una sensación térmica similar. Se espera un viento moderado del norte con rachas de hasta 32 kilómetros por hora, además de un índice UV medio a alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse bien hidratado.

Durante la noche, el clima en La Paz descenderá a 27 grados con cielo despejado y sensación térmica de 28. El viento será flojo del sureste, de entre 6 y 9 kilómetros por hora, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para concluir la jornada.

En tanto, el clima en Los Cabos durante la madrugada será estable, con una temperatura de 24 grados y sensación térmica igual. El cielo permanecerá despejado, con viento flojo del noroeste y rachas de entre 6 y 12 kilómetros por hora, condiciones que generarán una noche tranquila y sin presencia significativa de humedad.

Por la mañana, el clima en Los Cabos presentará nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre 24 y 27 grados. La sensación térmica alcanzará los 29 grados, mientras el viento soplará del norte con velocidades de 6 a 15 kilómetros por hora. Se prevé un bajo nivel de radiación solar, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos alcanzará los 32 grados, con sensación térmica de hasta 34. Se esperan intervalos nubosos y viento moderado del sur, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora. El índice UV será medio a alto, por lo que se sugiere evitar la exposición prolongada al sol.

Finalmente, al caer la noche, el clima en Los Cabos descenderá a 25 grados con sensación térmica de 27. El cielo mostrará nubes y claros, acompañado de viento suave del noroeste entre 4 y 13 kilómetros por hora, creando un cierre de jornada templado y agradable en la región turística.