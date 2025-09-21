Clima en La Paz y Los Cabos para domingo 21 de septiembre de 2025

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones estables, con temperaturas cercanas a 27° en La Paz y 27° en Los Cabos. En ambas ciudades se espera cielo despejado o con nubes y claros, con sensación térmica que alcanzará hasta 30° y 29°, respectivamente. Los vientos serán flojos del sur en La Paz y del noroeste en Los Cabos, manteniendo un ambiente estable y cálido.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un aumento de temperatura. En La Paz se prevé que alcance 32° con sensación térmica de 39°, cielo con nubes y claros, y viento moderado de oeste de hasta 24 km/h. En Los Cabos, la temperatura ascenderá a 32° con sensación térmica de 38°, cielo soleado con algunas nubes dispersas y vientos moderados del sur de hasta 20 km/h.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos continuará caluroso. En La Paz, se espera un máximo de 35° con sensación de 39°, cielo con nubes y claros y viento moderado de noroeste de hasta 25 km/h, mientras que la radiación solar se mantendrá muy alta. En Los Cabos, la temperatura llegará a 33° con sensación térmica de 39°, acompañado de probabilidad de lluvia débil de hasta 30% y viento moderado del sur de 30 km/h.

Por la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos descenderá gradualmente. En La Paz se prevé temperatura de 28° con cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 33°, con viento moderado de suroeste. En Los Cabos, la temperatura bajará a 28°, con cielo despejado y sensación térmica de 32°, acompañado de viento flojo del noroeste de 6 a 13 km/h, manteniendo un ambiente cálido hasta la medianoche.