Clima en La Paz y Los Cabos el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos mostrará contrastes este viernes 22 de agosto de 2025, con predominio de temperaturas elevadas, ráfagas de viento y algunas lluvias ligeras en la zona de Los Cabos. Mientras que la capital sudcaliforniana vivirá una jornada estable y mayormente soleada, el destino turístico registrará variaciones con nubosidad y precipitaciones aisladas.

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos se presentará cálido. En la capital del estado, el termómetro marcará 27 grados con sensación de 29, acompañado de cielo despejado y viento moderado del sur con rachas de hasta 20 km/h. Por su parte, en Los Cabos se registrarán 28 grados con sensación de 32, también con cielos despejados y vientos provenientes del suroeste que alcanzarán los 21 km/h.

En la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos se diferenciará claramente. La Paz tendrá condiciones mayormente soleadas con temperaturas que alcanzarán los 34 grados al mediodía y sensación térmica de 37. El viento soplará desde el oeste con rachas de 25 km/h, mientras que el índice UV será muy alto. En contraste, Los Cabos comenzará con cielo soleado y 30 grados, pero hacia el mediodía se pronosticarán lluvias débiles con una probabilidad del 40%, además de temperaturas de 33 grados y sensación de 38.

Por la tarde, La Paz mantendrá un ambiente caluroso con hasta 35 grados y una sensación cercana a los 39. El cielo mostrará nubes y claros, con vientos que cambiarán del noreste al suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h. En Los Cabos, las temperaturas oscilarán entre 32 y 33 grados, con sensación térmica de 38, además de posibles lluvias ligeras en las primeras horas. El viento soplará con mayor intensidad desde el sur y suroeste, alcanzando los 32 km/h.

Hacia la noche, el clima en La Paz y Los Cabos ofrecerá un respiro. En la capital sudcaliforniana, el termómetro bajará a 30 grados a las 20:00 horas y a 28 al llegar las 23:00, manteniendo cielos despejados y viento del sur y suroeste con rachas que podrían alcanzar los 44 km/h. En tanto, Los Cabos tendrá cielos despejados con temperaturas de 31 a 30 grados y sensación de hasta 36. El viento será flojo desde el noroeste, con rachas de 15 km/h, favoreciendo un cierre estable de la jornada.

Los especialistas recomendarán a la población mantenerse hidratada y evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación, sobre todo en La Paz, donde el índice UV alcanzará niveles muy altos. En Los Cabos, aunque se esperan precipitaciones ligeras, el ambiente continuará caluroso durante gran parte del día.

Este viernes, las condiciones meteorológicas dejarán en claro que tanto la capital como el principal polo turístico de Baja California Sur vivirán un día de contrastes, donde el calor será una constante, pero la presencia de lluvias marcará la diferencia en el sur del estado.