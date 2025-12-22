Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Clima en La Paz y Los Cabos lunes 22 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos anticipará estabilidad, calor moderado y vientos ligeros para este inicio de semana
21 diciembre, 2025
Clima en La Paz y Los Cabos lunes 22 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 22 de diciembre de 2025 mantendrá condiciones mayormente estables en ambas ciudades de Baja California Sur, con cielos despejados a parcialmente nublados, temperaturas templadas por la mañana y ambiente más cálido durante la tarde, sin riesgos meteorológicos relevantes.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá estable, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados, además de una sensación térmica similar. El viento soplará de forma floja desde el este, con rachas de hasta 7 kilómetros por hora, lo que permitirá un inicio de día tranquilo.

Por la mañana, el Clima en La Paz evolucionará hacia condiciones soleadas, con un ascenso gradual de la temperatura hasta alcanzar cerca de 28 grados antes del mediodía. El viento cambiará al norte y se intensificará de manera moderada, mientras el índice de radiación se ubicará en nivel medio.

Durante la tarde, el Clima en La Paz presentará intervalos de nubes y claros, con temperaturas máximas alrededor de los 30 grados y sensación térmica ligeramente menor. El viento moderado del norte registrará rachas más intensas, ayudando a mitigar la percepción del calor.

Finalmente, en la noche, el Clima en La Paz tenderá a refrescarse, con temperaturas que descenderán hasta los 22 grados. El cielo permanecerá despejado y el viento será flojo, primero del noreste y posteriormente del sur, cerrando la jornada con estabilidad.

Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable, con cielo despejado y temperaturas que rondarán entre los 19 y 20 grados, acompañadas de una sensación térmica similar. El viento soplará de forma floja desde el norte, generando un ambiente fresco.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos evolucionará hacia condiciones mayormente soleadas, con temperaturas que ascenderán desde los 22 grados y alcanzarán cerca de 31 grados antes del mediodía. El viento cambiará hacia el este y se mantendrá ligero, con radiación solar en nivel medio.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos registrará intervalos de nubes y claros, con temperaturas máximas cercanas a los 31 grados y sensación térmica similar. Se prevé viento moderado del sureste, que ayudará a disminuir la intensidad del calor.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos tenderá a refrescarse, con temperaturas que descenderán hasta los 22 y 23 grados. El cielo seguirá despejado y el viento será flojo del oeste y noroeste, cerrando el día con condiciones estables y bajo riesgo meteorológico.

