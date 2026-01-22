Clima en La Paz y Los Cabos el 22 de enero de 2026

Este jueves 22 de enero de 2026, las condiciones del Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrán estables, permitiendo actividades al aire libre con precauciones solares. En la capital del estado, la jornada iniciará durante la madrugada con una temperatura de 20 grados centígrados a las 02:00 horas, la cual descenderá ligeramente a los 19 grados para las 05:00 horas. Los cielos se presentarán con intervalos de nubes y claros, acompañados de vientos muy ligeros de entre 2 y 4 kilómetros por hora.

Al avanzar la mañana, el termómetro en La Paz registrará un ascenso gradual partiendo de los 20 grados a las 08:00 horas hasta alcanzar los 26 grados hacia el mediodía. Se mantendrá la nubosidad parcial, mientras que la radiación solar subirá a un índice 4, considerado medio. Por ello, se recomendará el uso de protección solar a partir de las 11:00 horas, momento en que el viento cambiará su dirección hacia el norte, incrementando su velocidad a 19 kilómetros por hora.

Para la tarde en la capital, se espera que la temperatura máxima alcance los 27 grados centígrados alrededor de las 14:00 horas. La intensidad del viento del norte será más notable en este horario, con rachas que podrán alcanzar hasta los 34 kilómetros por hora. Hacia las 17:00 horas, el ambiente se refrescará ligeramente cuando el termómetro baje a los 26 grados, bajo un índice FPS sugerido de 6-10 debido al nivel de radiación solar.

Al caer la noche, el Clima en La Paz tornará a un ambiente más templado, situándose en los 23 grados a las 20:00 horas y cerrando el día con 21 grados cerca de la medianoche. La nubosidad persistirá de manera dispersa y el viento girará hacia el sur con ráfagas de hasta 19 kilómetros por hora. La sensación térmica se mantendrá muy cercana a los registros reales, permitiendo una noche agradable para los habitantes de la ciudad.

Leer más: Clima en La Paz y Los Cabos 21 de enero de 2026

Por su parte, el Clima en Los Cabos iniciará la madrugada del jueves con un ambiente fresco y cielos que alternarán entre nubes y claros. A las 02:00 horas se registrará una temperatura de 21 grados centígrados con vientos provenientes del oeste. Para las 05:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente a los 20 grados, manteniendo una sensación térmica estable y vientos del noroeste de hasta 9 kilómetros por hora.

Durante la mañana en el destino turístico, el Clima en Los Cabos mostrará un ascenso térmico gradual, alcanzando los 21 grados a las 08:00 horas y subiendo significativamente hasta los 27 grados hacia el mediodía. En este periodo, la radiación solar se situará en un nivel 5, considerado medio. Debido a esto, se recomendará el uso de protector solar con un FPS de 6-10, mientras el viento cambia su dirección hacia el este.

Para la tarde en Los Cabos, la temperatura máxima se estabilizará en los 27 grados centígrados alrededor de las 14:00 horas. El flujo de aire provendrá del sureste y sur con rachas que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, refrescando ligeramente el ambiente hacia las 17:00 horas cuando el termómetro baje a los 26 grados. Estas condiciones de nubes y claros permitirán una tarde agradable, aunque con ráfagas de viento constantes en las zonas costeras.

Finalmente, al caer la noche en el sur de la entidad, se espera que el ambiente torne a templado con 23 grados a las 20:00 horas, cerrando la jornada con 21 grados cerca de la medianoche. El viento disminuirá su intensidad, soplando desde el noroeste a una velocidad de entre 4 y 10 kilómetros por hora. La nubosidad parcial persistirá durante las últimas horas del día, manteniendo la estabilidad térmica en la región.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/