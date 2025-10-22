Clima en La Paz y Los Cabos, miércoles 22 de octubre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para este miércoles 22 de octubre de 2025 se mantendrá mayormente estable, con condiciones despejadas y temperaturas cálidas tanto en la capital sudcaliforniana como en la zona turística del sur del estado. Los vientos serán suaves y el ambiente se mantendrá agradable en la madrugada, aunque se prevé un incremento térmico hacia la tarde.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con cielo completamente despejado y una temperatura de 26 grados, con sensación térmica de 27. Los vientos serán flojos del sur, con ráfagas entre 5 y 13 kilómetros por hora. La radiación ultravioleta será baja, ideal para una noche tranquila y sin necesidad de protección solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará con condiciones despejadas y un aumento ligero en la temperatura, alcanzando los 28 grados. Se presentarán algunas nubes dispersas cerca de las 08:00 horas, con vientos del sur que se mantendrán suaves, de entre 4 y 11 kilómetros por hora. El ambiente será cálido y estable.

Durante la tarde, el Clima en La Paz mostrará su punto más cálido del día, con temperaturas que llegarán hasta los 35 grados y una sensación térmica de 33. Predominarán las nubes y claros, con vientos moderados del norte que podrían alcanzar los 33 kilómetros por hora. Se espera un nivel de radiación solar medio a alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Para la noche, el Clima en La Paz volverá a ser despejado, con una temperatura cercana a los 27 grados y sensación térmica de 28. Los vientos soplarán suavemente del sureste entre 2 y 10 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente sereno y templado para cerrar la jornada.

En cuanto al Clima en Los Cabos, se prevé una madrugada estable con cielo despejado y temperatura de 24 grados, con una sensación térmica de 25. Los vientos serán flojos del noroeste, de entre 5 y 13 kilómetros por hora, y la radiación ultravioleta se mantendrá baja, lo que propiciará una noche fresca y tranquila.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos continuará soleado y cálido, con un incremento gradual en la temperatura que llegará a los 27 grados, con una sensación térmica de 29. Los vientos del noroeste serán suaves, de hasta 10 kilómetros por hora, y la radiación solar permanecerá en niveles bajos durante las primeras horas del día.

Durante la tarde, el Clima en Los Cabos mostrará condiciones cálidas y cielos parcialmente nublados, con temperaturas alrededor de los 31 grados y sensación térmica de 33. Se presentarán vientos moderados del sureste con velocidades de hasta 28 kilómetros por hora. La radiación solar alcanzará niveles medios a altos, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos se mantendrá despejado, con temperaturas de 25 grados y sensación térmica de 26. Los vientos serán suaves del noroeste, entre 5 y 10 kilómetros por hora, generando un ambiente agradable para disfrutar de actividades nocturnas o paseos costeros bajo un cielo despejado.