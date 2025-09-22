Clima en La Paz y Los Cabos para lunes 22 de septiembre de 2025

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá cálido y estable. En La Paz, la temperatura alcanzará los 27° con nubes y claros, y sensación térmica de 31°, mientras que los vientos moderados del sur oscilarán entre 15 y 24 km/h. En Los Cabos, se prevé 27° con cielo despejado y sensación de 30°, acompañado de viento flojo del noroeste de 6 a 13 km/h.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un aumento de temperatura. En La Paz, se espera que llegue a 34° con sensación térmica de 37°, cielo con nubes y claros, y viento moderado del suroeste de hasta 25 km/h. En Los Cabos, el termómetro ascenderá a 32° con sensación térmica de 39°, cielo parcialmente nublado y viento flojo que cambiará del norte al sureste.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá calor intenso. En La Paz, se registrarán máximas de 36° con sensación térmica de 40° y cielo parcialmente nuboso, con vientos moderados del noroeste de 11 a 25 km/h. En Los Cabos, la temperatura alcanzará 33° con sensación térmica de 39°, viento moderado del sur y cielo parcialmente nuboso al final de la tarde.

Por la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos descenderá gradualmente, aunque seguirá cálido. En La Paz se prevé 28° con cielo despejado y sensación térmica de 32°, con viento moderado del sur y rachas de hasta 29 km/h. En Los Cabos, la temperatura bajará a 28°, cielo con nubes y claros y sensación térmica de 33°, con viento flojo del noroeste de 7 a 13 km/h hasta la medianoche.