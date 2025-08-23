Clima en La Paz y Los Cabos sábado 23 de agosto de 2025

Durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos se presentará con temperaturas mínimas que oscilarán entre 27 y 28 grados. En La Paz, se prevé cielo con nubes y claros y viento moderado del sur con rachas de 16 a 26 kilómetros por hora, mientras que en Los Cabos el cielo permanecerá despejado con vientos flojos del oeste y noroeste, entre 6 y 16 kilómetros por hora. El índice UV será bajo en ambas ciudades, sin necesidad de protección solar.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones contrastantes. La Paz estará mayormente despejada y soleada, con temperaturas de 26 a 36 grados y sensación térmica de hasta 35, acompañada de viento del sur y posteriormente del oeste. En Los Cabos, se esperan tormentas con 40 % de probabilidad y acumulación de hasta 0.5 milímetros de lluvia, mientras la sensación térmica alcanzará los 37 grados con viento del sureste entre 13 y 30 kilómetros por hora. En ambos casos, el índice UV será muy alto.

Hacia la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mantendrá altas temperaturas y riesgo de exposición solar. En La Paz se prevén máximas de 37 grados con sensación térmica de 39, alternando sol y nubes, con vientos del norte moderados hasta 33 kilómetros por hora. Los Cabos presentará cielo entre nubes y claros, máxima de 33 grados y sensación térmica de 38, con vientos del sur y probabilidad de tormentas aisladas del 30 %. La radiación UV será muy alta en ambas localidades, por lo que se recomienda limitar actividades al aire libre.

Finalmente, durante la noche, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará descenso ligero de temperaturas y cielos despejados. En La Paz se registrarán 28 grados y sensación térmica de 31, con viento del sur y rachas hasta 40 kilómetros por hora. En Los Cabos, las temperaturas oscilarán entre 30 y 31 grados, con sensación térmica de 35 y viento moderado desde el suroeste. El índice UV será nulo, generando condiciones cómodas para actividades nocturnas.

En resumen, el sábado 23 de agosto de 2025, los habitantes y visitantes deberán preparar ropa ligera y protección solar durante el día, especialmente en La Paz y Los Cabos, donde se esperan jornadas de calor intenso y tormentas aisladas en la mañana y tarde.

Las autoridades meteorológicas recomendarán mantenerse atentos a las actualizaciones de pronóstico, debido a que el clima en La Paz y Los Cabos puede presentar cambios repentinos, sobre todo en Los Cabos por la posibilidad de precipitaciones durante el mediodía y primeras horas de la tarde.

Se exhortará también a la población a mantenerse hidratada y limitar la exposición directa al sol en los horarios de máxima radiación, considerando que los niveles UV alcanzarán valores muy altos en ambos destinos turísticos.

Finalmente, se anticipa que la noche será estable y segura para actividades al aire libre, permitiendo disfrutar de los destinos turísticos sin riesgo de tormentas, aunque se recomienda precaución ante posibles ráfagas de viento moderadas en ambas ciudades.