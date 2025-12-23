Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 23 de diciembre de 2025

Clima en La Paz y Los Cabos prevé un martes estable, sin lluvias y con temperaturas templadas a lo largo del día
22 diciembre, 2025
Clima en La Paz y Los Cabos, el martes 23 de diciembre de 2025

Para el martes 23 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá con condiciones mayormente estables, cielos con nubes y claros y sin pronóstico de lluvias, de acuerdo con los reportes meteorológicos previstos para la región sur de Baja California Sur.

Durante la madrugada, en La Paz el Clima en La Paz y Los Cabos presentará temperaturas cercanas a los 21 grados, con sensación térmica similar y cielo parcialmente nublado. El viento será flojo del este, lo que permitirá un ambiente tranquilo y sin riesgos para la población.

Por la mañana, en La Paz se prevé un ligero incremento térmico, con valores que oscilarán entre los 22 y 29 grados. El cielo permanecerá con nubes y claros, mientras el viento cambiará de flojo a moderado, primero del este y posteriormente del norte, con radiación solar de nivel medio.

En la tarde, el clima en La Paz continuará estable, con temperaturas de entre 27 y 29 grados y sensación térmica similar. El viento soplará moderado del norte y noroeste, sin probabilidad de precipitaciones y con descenso gradual del índice UV conforme avance el día.

Finalmente, durante la noche, La Paz registrará un ambiente templado, con temperaturas cercanas a los 23 grados, cielo parcialmente nublado y viento flojo del noreste y este, lo que permitirá un cierre de jornada sin cambios relevantes.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable, con temperaturas alrededor de los 21 grados, sensación térmica similar y cielo con nubes y claros. El viento será flojo del noroeste y norte.

Por la mañana, en Los Cabos se anticipará un aumento gradual de temperatura que podría alcanzar hasta los 30 grados hacia el mediodía. El viento será de moderado a flojo del norte y noreste, con radiación solar de nivel medio y condiciones mayormente despejadas.

Durante la tarde, Los Cabos presentará temperaturas de entre 27 y 28 grados, cielo parcialmente nublado y viento que rotará del sur al suroeste, sin lluvias previstas. En la noche, el ambiente será templado, con valores de 22 a 23 grados y viento flojo del noroeste, cerrando un día estable dentro del Clima en La Paz y Los Cabos.

