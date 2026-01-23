Clima en La Paz y Los Cabos viernes 23 de enero de 2026

El reporte meteorológico indicará que el próximo viernes 23 de enero de 2026, el Clima en La Paz y Los Cabos experimentará una transición hacia condiciones más estables tras las lluvias registradas previamente. Durante la madrugada en la capital del estado, los termómetros marcarán una temperatura mínima de 19°C bajo cielos que se mantendrán mayormente despejados. Los vientos soplarán de forma moderada desde el noroeste, permitiendo una sensación térmica agradable para las primeras horas del día.

Conforme avance la mañana del viernes, el Clima en La Paz mostrará un ascenso gradual en la temperatura, llegando a los 25°C antes del mediodía. La nubosidad será escasa, lo que permitirá una mayor incidencia de rayos solares; por tal motivo, las autoridades recomendarán a la población el uso de bloqueador solar. Esta estabilidad atmosférica facilitará las actividades comerciales y educativas en toda la zona urbana de la ciudad.

Hacia la tarde, la ciudad de La Paz alcanzará una temperatura máxima de 28°C, consolidando un ambiente cálido y seco. A diferencia de la jornada anterior, la probabilidad de lluvia será nula, permitiendo que las vialidades se sequen por completo tras las lloviznas de la noche previa. El viento se mantendrá en calma, con rachas que no superarán los 15 kilómetros por hora, ideal para el esparcimiento en el malecón.

Para el cierre del viernes en la capital, la noche se presentará fresca con una temperatura que descenderá a los 20°C. La visibilidad será óptima y no se esperarán fenómenos hidrometeorológicos que afecten la movilidad. Los ciudadanos podrán disfrutar de una velada tranquila, aunque se sugerirá portar una prenda ligera debido al descenso térmico característico de la temporada invernal en la región.

En lo que respecta al destino turístico del sur, el Clima en Los Cabos iniciará el viernes con una madrugada ligeramente más cálida que la de la capital, situándose en los 21°C. Los cielos estarán parcialmente nublados durante las primeras horas, pero sin riesgo de precipitaciones. La brisa marina proveniente del Pacífico mantendrá una humedad relativa moderada en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Durante la mañana del 23 de enero, el Clima en Los Cabos se caracterizará por un cielo despejado que favorecerá el arribo de cruceros y la práctica de actividades náuticas. La temperatura subirá rápidamente hasta los 26°C a las 11:00 horas, con un índice UV que se clasificará como alto. Se exhortará a los turistas a mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante el periodo de mayor radiación.

Para la tarde en el municipio cabeño, el termómetro llegará a una máxima de 27°C, manteniendo condiciones de confort térmico excepcionales. El viento del suroeste refrescará las zonas de playa, con ráfagas que alcanzarán los 20 kilómetros por hora, lo que resultará ideal para la práctica de deportes acuáticos. No se prevén nubes de gran desarrollo vertical, por lo que la tarde será totalmente soleada.

Al caer la noche del viernes, el Clima en Los Cabos se mantendrá en un rango de 22°C a 23°C, con cielos totalmente estrellados. El oleaje se reportará como normal en ambas bahías, permitiendo la operación regular de los servicios turísticos nocturnos. Las autoridades de Protección Civil reiterarán que, para este día, las probabilidades de lluvia habrán desaparecido por completo del pronóstico oficial.

Finalmente, el reporte del sistema meteorológico confirmará que el fin de semana iniciará con cielos claros en ambas demarcaciones. Esta mejora en el Clima en La Paz y Los Cabos será fundamental para la recuperación de las actividades al aire libre tras un jueves de inestabilidad. Se invitará a la ciudadanía a seguir los canales oficiales para cualquier actualización de último momento.

