Clima en La Paz y Los Cabos, domingo 23 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones contrastantes durante el domingo 23 de noviembre de 2025, iniciando con cielos parcialmente nublados y cambios graduales en temperatura y viento a lo largo del día. La Paz encabezará el reporte, seguida por la información correspondiente a Los Cabos, sin mezclarse ambos municipios.

En La Paz, durante la madrugada se anticipará un cielo con nubes y claros, mientras la temperatura llegará a 20 grados y la sensación térmica se mantendrá igual. El viento soplará flojo desde el oeste entre 8 y 15 km/h, con un nivel de radiación nulo para este periodo.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá el orden del pronóstico y, en el caso paceño, pasará de nubes y claros a un ambiente soleado hacia las 08:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 21 grados, con brisas suaves provenientes del suroeste y posteriormente del sur, con velocidades de 3 a 14 km/h y un índice UV bajo.

Durante la tarde, el clima en La Paz tendrá condiciones mayormente soleadas, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados y sensación térmica similar. Los vientos serán moderados del noroeste, con rachas de 11 a 29 km/h, y niveles de radiación entre bajo y medio durante las horas de mayor exposición solar.

Para la noche, La Paz registrará nuevamente nubes y claros, con temperaturas que descenderán de 25 a 22 grados conforme avance el horario. El viento será moderado y después flojo del noreste, con velocidades de 8 a 22 km/h, acompañado de un índice UV nulo.

En Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos retomará su segunda parte del pronóstico. Durante la madrugada se presentará un cielo despejado con 22 grados, seguido por nubes y claros hacia las 03:00 horas. La sensación térmica será estable y los vientos soplarán flojos desde el noroeste y después del norte, con velocidades de 4 a 12 km/h y sin radiación UV.

Por la mañana, el clima en Los Cabos continuará con nubes y claros, registrando temperaturas entre 21 y 24 grados. El viento cambiará gradualmente de norte a noroeste, con intensidades de 8 a 20 km/h y un nivel UV bajo en las primeras horas.

Durante la tarde, el pronóstico para Los Cabos mantendrá un ambiente de nubes y claros, con temperaturas cercanas a 28 grados y sensación térmica ligeramente mayor. Los vientos serán moderados del sur y luego del sureste, con rachas de hasta 34 km/h, mientras la radiación variará entre baja y media.

Finalmente, por la noche, Los Cabos tendrá cielo parcialmente nublado con temperaturas de 23 a 21 grados, y vientos moderados desde el norte que oscilarán entre 12 y 27 km/h. El índice UV regresará a nivel cero para concluir el día.