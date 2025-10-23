Clima en La Paz y Los Cabos este jueves 23 de octubre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable este jueves 23 de octubre de 2025, con predominio de cielos despejados, altas temperaturas en el día y vientos moderados. A lo largo de la jornada no se prevén lluvias, aunque se registrarán sensaciones térmicas elevadas durante las horas más calurosas.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz presentará condiciones tranquilas con cielo despejado y una temperatura promedio de 26 grados Celsius. El viento soplará suavemente del sureste entre 4 y 8 km/h, con una sensación térmica estable. No se requerirá protección solar, ya que el nivel de radiación será mínimo.

En la mañana, el Clima en La Paz continuará despejado, con temperaturas que ascenderán hasta los 28 grados. Se esperan vientos ligeros del sur de hasta 17 km/h, mientras el ambiente se mantendrá agradable. El índice de radiación ultravioleta aumentará ligeramente, aunque seguirá siendo bajo, sin necesidad de precauciones especiales.

Durante la tarde, el Clima en La Paz alcanzará su punto máximo de calor, con una temperatura de hasta 36 grados y sensación térmica de 35. Se prevén nubes y claros, acompañados de vientos moderados del norte que llegarán a los 32 km/h. La radiación solar será alta, por lo que se recomendará el uso de bloqueador solar con FPS de entre 15 y 25.

En la noche, el Clima en La Paz será más fresco, con temperaturas que bajarán a los 27 grados y viento del sur de hasta 26 km/h. El cielo permanecerá despejado y no se prevé actividad lluviosa, lo que permitirá un ambiente tranquilo para las actividades nocturnas.

Por su parte, el Clima en Los Cabos también mostrará estabilidad atmosférica desde la madrugada. Las temperaturas descenderán a 24 grados, con sensación térmica igual y viento flojo del noroeste entre 7 y 13 km/h. No se registrará radiación solar significativa en estas horas.

Durante la mañana, el Clima en Los Cabos se mantendrá soleado, con incremento gradual de la temperatura hasta los 27 grados. El viento será débil del norte con rachas de hasta 14 km/h. Se prevé una sensación térmica ligeramente superior al ambiente, sin riesgo por radiación ultravioleta.

En la tarde, el Clima en Los Cabos alcanzará los 31 grados, con una sensación térmica de hasta 34. Habrá intervalos de nubes y claros y viento moderado del sur, de hasta 28 km/h. Debido al alto nivel de radiación, se sugerirá el uso de protector solar con FPS de 15 a 25 para evitar daños por exposición.

Finalmente, durante la noche, el Clima en Los Cabos será templado, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 25 grados. El viento soplará levemente desde el noroeste, con velocidades de 5 a 11 km/h. Se espera una jornada sin lluvias y con condiciones agradables para actividades al aire libre.