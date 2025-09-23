Clima en La Paz y Los Cabos martes 22 de septiembre de 2025

El martes 23 de septiembre de 2025, durante la madrugada, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará cielo con nubes y claros. En La Paz, se prevé temperatura de 28 °C a las 02:00 con sensación térmica de 32 °C, viento moderado del sur con rachas de 12 a 22 km/h, y descenso a 27 °C a las 05:00 manteniendo las mismas condiciones.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos continuará estable y caluroso. En La Paz, a las 08:00 se alcanzarán 29 °C con sensación de 33 °C y viento moderado del sur; hacia las 11:00 se registrarán 35 °C y sensación de 39 °C con cielo parcialmente nuboso y radiación solar muy alta. En Los Cabos, a las 08:00 se prevén 31 °C con sensación de 35 °C y viento flojo del norte, aumentando a 35 °C a las 11:00 con sensación térmica de 41 °C y nubosidad parcial.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará diferencias importantes. En La Paz, se espera el punto más caluroso con 36 °C y sensación de 42 °C a las 14:00, viento del norte con rachas de hasta 37 km/h, y descenso a 34 °C a las 17:00 con sensación de 41 °C. En Los Cabos, se pronosticarán tormentas ligeras de 0.5 mm a las 14:00, temperatura de 34 °C con sensación de 41 °C y viento moderado del este; para las 17:00 se registrará lluvia débil de 0.3 mm con 31 °C y viento de sureste.

En la noche, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones más templadas. En La Paz, se prevé 32 °C a las 20:00 con viento moderado del norte, y 30 °C a las 23:00 con sensación de 36 °C y cielo con nubes y claros. En Los Cabos, a las 20:00 habrá 30 °C y sensación de 37 °C con viento moderado del noreste; hacia las 23:00 se esperan lluvias débiles de 0.9 mm, temperatura de 29 °C y viento flojo del suroeste, cerrando un día con variaciones significativas en el clima.