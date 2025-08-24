Clima en La Paz y Los Cabos el domingo 24 de agosto de 2025

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará temperaturas que oscilarán entre 27 y 26 grados en La Paz, con cielo de nubes y claros a las 02:00 horas y ambiente despejado hacia las 05:00 horas. El viento soplará moderado desde el sur con rachas de hasta 23 kilómetros por hora, mientras la sensación térmica alcanzará los 29 grados.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos registrará incremento de temperatura en La Paz, con valores de 30 grados a las 08:00 y hasta 35 grados al mediodía. Predominarán nubes y claros, aunque el índice UV alcanzará niveles muy altos, con sensación térmica superior a 38 grados y viento variable entre norte y suroeste. En Los Cabos, se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas de 29 a 32 grados y viento flojo de norte y sur, con sensación térmica que superará los 36 grados.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones inestables en La Paz, con tormenta a las 14:00 horas y probabilidad de lluvia del 30%, acumulados cercanos a 4 milímetros y sensación térmica de 39 grados. Posteriormente, hacia las 17:00 horas, se mantendrá parcialmente nuboso con 35 grados y viento de suroeste. En Los Cabos, se prevé cielo con nubes y claros, temperatura de 31 a 32 grados y viento moderado del sur con rachas de hasta 36 kilómetros por hora, con sensación térmica de 36 grados.

Por la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos descenderá gradualmente a 28 grados en ambas ciudades. En La Paz, predominarán nubes y claros entre las 19:00 y 23:00 horas, con sensación térmica cercana a 32 grados y viento moderado desde el sur y suroeste. En Los Cabos, el cielo se mantendrá mayormente despejado con nubes dispersas, viento flojo de suroeste con rachas de hasta 18 kilómetros por hora y sin riesgo significativo por radiación UV.