Clima en La Paz y Los Cabos para el 24 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el miércoles 24 de diciembre de 2025 se mantendrá mayormente estable, con cielo de nubes y claros, temperaturas cálidas durante el día y ausencia de lluvias, lo que permitirá condiciones favorables para las actividades previas a la Nochebuena en Baja California Sur.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con intervalos de nubes y claros y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados, con una sensación térmica ligeramente superior. Se prevé viento flojo del este y sureste, sin probabilidad de precipitaciones, favoreciendo un descanso nocturno tranquilo.

Por la mañana, el Clima en La Paz mostrará un ascenso gradual de la temperatura hasta alcanzar cerca de 28 grados hacia el mediodía. El viento se intensificará de forma moderada del norte y el índice de radiación se ubicará en nivel medio, por lo que se recomendará el uso de protección solar.

En la tarde, el Clima en La Paz presentará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados. Los vientos moderados del norte y noreste refrescarán el ambiente y mantendrán bajo el riesgo de lluvias, consolidando un escenario climático estable.

Finalmente, durante la noche, el Clima en La Paz volverá a registrar nubes y claros, con un descenso térmico a valores de entre 23 y 24 grados. El viento será flojo y variable, lo que permitirá un cierre de jornada con ambiente agradable para actividades al aire libre.

Clima en La Paz y Los Cabos para el miércoles

Por la mañana, el Clima en Los Cabos presentará cielo con nubes y claros y un aumento paulatino de la temperatura hasta rondar los 29 grados hacia el mediodía. El viento será flojo, con cambios de norte a este, y el índice de radiación alcanzará nivel medio.

En la tarde, el Clima en Los Cabos continuará estable, con temperaturas cercanas a los 29 grados y sensación térmica ligeramente superior. Se esperan vientos de flojos a moderados del sureste y oeste, sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la noche, el Clima en Los Cabos mostrará un descenso térmico que llevará los valores a entre 21 y 23 grados, con cielo parcialmente despejado y viento flojo del noroeste, generando un ambiente templado y propicio para actividades nocturnas al aire libre.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO