Clima en La Paz y Los Cabos sábado 24 de enero de 2026

Durante la madrugada de este sábado 24 de enero, el Clima en La Paz experimentará una transición de cielos con nubes y claros hacia condiciones de inestabilidad. Cerca de las 05:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará un 90%, lo que generará lluvia débil con una sensación térmica de 19°C. Los vientos provenientes del sur soplarán con fuerza, registrando rachas que oscilarán entre los 31 y 49 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución a la población.

Al avanzar la mañana, las condiciones del Clima en La Paz se intensificarán significativamente con la llegada de lluvia moderada alrededor de las 08:00 horas, acumulando hasta 11 mm de agua. La temperatura descenderá ligeramente a los 18°C mientras el viento rotará hacia el oeste. Hacia el mediodía, persistirá una lluvia débil con un índice UV de nivel medio, lo que marcará el inicio de una paulatina recuperación en las condiciones atmosféricas de la capital del estado.

Para la tarde, se pronostica que el Clima en La Paz presente una mejoría con el cese de las precipitaciones y la aparición de nubes y claros a partir de las 14:00 horas. La temperatura máxima se elevará hasta los 22°C, con una sensación térmica de 25°C debido a la humedad. No obstante, las ráfagas de viento del oeste se mantendrán intensas, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 51 kilómetros por hora, disminuyendo gradualmente hacia el atardecer.

Lee más: Clima en La Paz y Los Cabos viernes 23 de enero de 2026

En la noche del sábado, el cielo de la capital se despejará por completo, ofreciendo una velada mucho más estable y fresca. Las temperaturas continuarán en descenso hasta tocar los 16°C cerca de las 23:00 horas, acompañadas de vientos ligeros del sur que apenas alcanzarán los 15 kilómetros por hora. Esta condición de cielo despejado prevalecerá durante las últimas horas del día, marcando el fin del episodio de lluvias que afectará a la región durante la jornada.

Por otra parte, durante la madrugada de este mismo sábado, el Clima en Los Cabos se verá influenciado por una zona de inestabilidad que provocará lluvias débiles desde las 02:00 horas. Con una probabilidad de precipitación del 50%, se espera una acumulación de 4.5 mm de agua y una temperatura constante de 19°C. Los vientos soplarán desde el suroeste con rachas que podrían alcanzar los 34 kilómetros por hora hacia el amanecer, manteniendo un ambiente húmedo.

Al avanzar la mañana, las condiciones del Clima en Los Cabos mantendrán la presencia de precipitaciones ligeras, especialmente alrededor de las 08:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia subirá al 80%. El termómetro marcará los 20°C, mientras que el viento del suroeste intensificará su fuerza con ráfagas de hasta 44 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, la lluvia persistirá de forma aislada con una sensación térmica que ascenderá a los 24°C y un índice UV en niveles moderados.

Para la tarde en el destino turístico, el panorama meteorológico cambiará favorablemente, permitiendo que el sol se asome entre nubes y claros a partir de las 14:00 horas. La temperatura máxima alcanzará los 24°C, con una sensación térmica de 25°C bajo un cielo que se despejará totalmente hacia las 17:00 horas. Los vientos rotarán hacia el noroeste, disminuyendo su intensidad a un rango de entre 11 y 30 kilómetros por hora, lo que brindará una tarde agradable.

Finalmente, durante la noche en el municipio cabeño, el ambiente se tornará fresco y tranquilo con la reaparición de nubes y claros en el firmamento. La temperatura descenderá gradualmente desde los 19°C a las 20:00 horas hasta tocar una mínima de 16°C cerca de la medianoche. El viento del noroeste calmará su ímpetu, registrando velocidades muy bajas de apenas 7 a 14 kilómetros por hora, lo que asegurará una noche de descanso sin riesgo de nuevas precipitaciones.

Debido a estas condiciones del Clima en La Paz y Los Cabos, se exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de las fuentes oficiales de Protección Civil. La combinación de lluvia y viento puede generar condiciones de riesgo en tramos carreteros y zonas costeras. El sistema de baja presión que afecta a la entidad cederá paso a un domingo mucho más estable en ambos municipios.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México: https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/