Clima en La Paz y Los Cabos, lunes 24 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará contrastes durante la jornada del lunes 24 de noviembre de 2025, iniciando con condiciones variables en la capital de Baja California Sur. En La Paz, la madrugada presentará nubes y claros desde las 02:00, con 21 grados y viento débil del noreste; hacia las 05:00 persistirá un cielo parcialmente nuboso con 22 grados y sin necesidad de protección solar.

Durante la mañana en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará que la capital comenzará con nubes y claros a las 08:00, cuando la temperatura llegará a 24 grados y soplará viento moderado del norte de hasta 29 km/h. Para las 11:00 el escenario se mantendrá similar, con un incremento térmico a 26 grados y ráfagas de hasta 40 km/h, además de un nivel de radiación medio que requerirá FPS entre 6 y 10.

Por la tarde, La Paz registrará un ambiente más soleado. A las 14:00 se pronosticarán 27 grados y viento del norte que alcanzará los 40 km/h, mientras que a las 17:00 el cielo seguirá despejado con 24 grados y sensación térmica de 26 grados. El nivel de radiación volverá a ser bajo en este periodo.

Durante la noche en La Paz, el pronóstico apuntará a un cierre tranquilo. A las 20:00 el cielo estará despejado con 23 grados y viento del noreste, y hacia las 23:00 regresarán las nubes y claros con 22 grados y ráfagas de hasta 20 km/h, manteniéndose un nivel de radiación bajo hasta el final del día.

En la segunda parte del pronóstico del Clima en La Paz y Los Cabos, Los Cabos mostrará estabilidad durante la madrugada del lunes 24 de noviembre. A las 02:00 habrá cielo despejado con 20 grados y viento moderado del noroeste entre 11 y 20 km/h. Para las 05:00 se prevé un cambio leve hacia nubes y claros con 19 grados, manteniendo un bajo nivel de radiación.

Durante la mañana en Los Cabos, el ambiente será mayormente soleado. A las 08:00 la temperatura ascenderá a 22 grados con viento del noroeste que alcanzará los 25 km/h. Para las 11:00, con 27 grados y radiación solar en nivel medio, se recomendará aplicar protector solar con FPS entre 6 y 10.

Por la tarde, Los Cabos mantendrá cielos despejados. A las 14:00 las temperaturas llegarán a 28 grados con viento del sur de hasta 33 km/h. A las 17:00 se anticipará el retorno de nubes y claros con 25 grados y viento del suroeste, junto con un nivel de radiación bajo.

Finalmente, la noche en Los Cabos ofrecerá un ambiente más fresco. A las 20:00 predominarán nubes y claros con 23 grados y viento del norte; para las 23:00 el cielo volverá a despejarse con 21 grados y viento moderado del noroeste, manteniendo baja la radiación durante todo el periodo nocturno.