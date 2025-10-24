Clima en La Paz y Los Cabos viernes 24 de octubre de 2025

Durante la madrugada del viernes 24 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables, aunque con diferencias notables entre ambas regiones. En la capital sudcaliforniana, La Paz, se prevé una temperatura promedio de 25 grados y sensación térmica de 26, con viento moderado del sur que alcanzará rachas de entre 13 y 24 kilómetros por hora. En tanto, Los Cabos registrará 23 grados y brisas suaves del norte, con un ambiente tranquilo y seco.

En la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos continuará mayormente despejado. La Paz amanecerá con 24 grados, ascendiendo hasta los 32 conforme avance el día. El viento será flojo del suroeste, girando a norte durante las horas centrales. Se anticipa un incremento notable en la radiación solar, alcanzando niveles altos entre las 11:00 y 14:00 horas. En Los Cabos, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 32 grados, con cielo soleado y vientos suaves del norte, que más tarde cambiarán hacia el sureste.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos alcanzará sus puntos más cálidos. En La Paz, el termómetro subirá hasta 33 grados, con sensación térmica cercana a los 36. Se presentarán nubes y claros, acompañados de vientos del norte con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. En Los Cabos, se prevé un ambiente caluroso con máximas de 30 grados y sensación térmica de 35, con vientos moderados del sureste de hasta 28 kilómetros por hora. Aunque el índice UV disminuirá ligeramente en esta franja, el calor se mantendrá elevado.

Durante la tarde, La Paz continuará con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, mientras que Los Cabos experimentará un ligero aumento en la humedad, aunque sin precipitaciones previstas. En ambas zonas, el ambiente seguirá seco y el viento contribuirá a mantener una sensación térmica elevada. Las autoridades locales recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Al caer la noche, el clima en La Paz y Los Cabos tenderá a estabilizarse con temperaturas más templadas. En La Paz, el termómetro descenderá a 28 grados a las 20:00 y alcanzará 26 hacia la medianoche, con cielo despejado y viento flojo del noroeste de hasta 11 kilómetros por hora. En Los Cabos, las condiciones serán similares, con valores de entre 27 y 26 grados, cielo mayormente despejado y vientos suaves del noroeste.

Ambos destinos cerrarán el día con una atmósfera tranquila y estable, ideal para actividades al aire libre o recorridos turísticos nocturnos. No se esperan lluvias ni cambios bruscos en la temperatura, lo que permitirá disfrutar de una noche agradable con cielo estrellado y brisas ligeras del mar.

En resumen, el clima en La Paz y Los Cabos para el viernes 24 de octubre de 2025 será predominantemente despejado, caluroso durante el día y templado por la noche. Se prevén vientos variables de intensidad moderada y niveles altos de radiación solar, especialmente en las horas centrales. Se recomienda tomar precauciones por el calor y aprovechar las condiciones estables para disfrutar de las playas y actividades al aire libre.