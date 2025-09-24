Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 24 septiembre 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para este miércoles 24 de septiembre de 2025 se caracterizará por temperaturas elevadas, periodos de nubosidad y presencia de lluvias en algunos horarios, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.

En La Paz, durante la madrugada se reportarán nubes y claros, con temperatura de 28 grados y sensación térmica de 32. Los vientos serán moderados del sur, con rachas de 12 a 22 km/h, y el índice UV se mantendrá en nivel bajo.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará en la capital del estado un incremento notable de temperatura, alcanzando los 37 grados hacia las 11:00 horas, con sensación térmica de hasta 42. Se prevén vientos moderados del noroeste de 6 a 24 km/h y un índice UV muy alto, por lo que será necesario utilizar protector solar de 25 a 50 FPS.

En la tarde, el clima en La Paz tendrá probabilidad de tormenta de 30 %, con acumulación de hasta 1.8 mm de lluvia. La temperatura será de 33 grados y la sensación térmica alcanzará los 39 grados, acompañada de vientos moderados del sur con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la noche, La Paz presentará condiciones más estables con cielo despejado, temperatura de 31 grados y sensación de 38. Los vientos se mantendrán moderados del sur, con rachas de 23 km/h, y el índice UV bajará a cero, favoreciendo un ambiente más fresco.

En el caso de Los Cabos, el clima en La Paz y Los Cabos pronostica para la madrugada nubes y claros con temperatura de 28 grados y sensación de 34. Los vientos serán flojos del oeste con rachas de 3 a 11 km/h, y el riesgo por radiación UV será bajo.

Durante la mañana, Los Cabos tendrá condiciones parcialmente nubosas con 30 grados a las 08:00 horas y sensación de hasta 36. Se prevé lluvia débil hacia las 11:00, con acumulación de 0.7 mm y vientos moderados del sur de hasta 27 km/h.

En la tarde, Los Cabos registrará tormentas aisladas con 30 % de probabilidad de lluvia y acumulación de 0.8 mm. La temperatura se mantendrá en 32 grados con sensación de hasta 39, acompañada de vientos moderados del sur con rachas de 34 km/h.

Finalmente, por la noche, Los Cabos tendrá nubes y claros con temperatura de 29 grados y sensación térmica de 36. Los vientos soplarán moderados del sur con rachas de hasta 26 km/h, manteniendo un ambiente propicio para el descanso.