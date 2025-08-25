Clima en La Paz y Los Cabos para lunes 25 de agosto de 2025

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará temperaturas de 27 a 26 grados en La Paz, con cielo de nubes y claros a las 02:00 horas y ambiente despejado hacia las 05:00 horas. El viento será moderado desde el sur con rachas de hasta 21 kilómetros por hora, mientras la sensación térmica alcanzará los 30 grados.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos registrará condiciones soleadas en La Paz, con temperaturas de 29 a 33 grados y viento flojo de suroeste y oeste. La sensación térmica llegará a 38 grados, con niveles muy altos de radiación ultravioleta. En Los Cabos, se anticipa probabilidad de lluvia débil del 30% y acumulados de 0.5 milímetros, con temperaturas entre 30 y 34 grados y viento flojo de sur, mientras la sensación térmica alcanzará los 34 grados.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá inestable en La Paz, con tormentas a las 14:00 horas, probabilidad de lluvia del 40%, acumulados de 1.7 milímetros y sensación térmica de 36 grados. Hacia las 17:00 horas, predominarán nubes y claros con temperatura de 33 grados. En Los Cabos, se prevén lluvias ligeras de forma intermitente, con probabilidad del 30%, temperatura máxima de 31 grados y viento moderado del sur y sureste con rachas de hasta 37 kilómetros por hora, con sensación térmica de 36 grados.

Por la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos descenderá gradualmente a 28 grados en La Paz, con nubes y claros entre las 20:00 y 23:00 horas y sensación térmica de 33 a 36 grados. El viento será moderado del sur, sin riesgo significativo por radiación UV. En Los Cabos, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperatura entre 28 y 29 grados, viento flojo del norte y sureste con rachas de hasta 26 kilómetros por hora y sin lluvias significativas.