Clima en La Paz y Los Cabos para el domingo 25 de enero de 2026

Para la jornada de este domingo 25 de enero de 2026, los habitantes de la media península deberán prepararse para condiciones estables. El Clima en La Paz y Los Cabos se verá influenciado por vientos moderados provenientes del norte y cielos que transitarán de despejados a nubosidad parcial, manteniendo un ambiente agradable pero fresco en las primeras horas de la jornada dominical, clima ideal para la Carrera CPS Media.

Durante la madrugada del domingo en La Paz, el termómetro se mantendrá en niveles frescos, marcando aproximadamente los 15°C. El cielo permanecerá completamente despejado, mientras que los vientos soplarán de forma ligera desde el sureste, lo que permitirá que la sensación térmica sea idéntica a la temperatura ambiental para quienes realicen actividades nocturnas.

Al iniciar la mañana del domingo, las condiciones del Clima en La Paz y Los Cabos registrarán variaciones propias de la estación. En la capital, se espera un ligero ascenso térmico que alcanzará los 16°C alrededor de las 08:00 horas bajo un sol radiante, aunque hacia el mediodía aparecerán nubes y claros con una temperatura de 20°C y un índice UV en nivel medio.

Para la tarde paceña, el ambiente alcanzará su punto máximo de calor con una temperatura de 21°C. Los vientos cambiarán de dirección hacia el norte y noreste, incrementando su intensidad con rachas que podrían alcanzar los 29 km/h, lo que generará un entorno ventilado en las zonas del malecón y playas aledañas.

Finalmente, al caer la noche del domingo, en La Paz el ambiente volverá a refrescar hasta estabilizarse en los 17°C. Se prevén algunos intervalos de nubes y claros hacia el cierre del día, acompañados de vientos constantes del noreste que mantendrán una sensación de frescura constante para la población local.

Por su parte, el pronóstico para el destino turístico del sur indica que, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos presentará intervalos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 16°C, con vientos del noroeste de hasta 15 km/h que mantendrán un ambiente fresco pero estable en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Al iniciar la mañana dominical en el sur, el ascenso térmico será gradual, llegando a los 22°C hacia el mediodía. A pesar de que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, el índice de radiación ultravioleta alcanzará el valor de 5, por lo que las autoridades educativas y de salud recomendarán a los turistas aplicar protección solar de manera recurrente.

Para la tarde en Los Cabos, la temperatura máxima se estabilizará en los 22°C, aunque la sensación térmica podría percibirse ligeramente más elevada debido a la humedad del Pacífico. Los vientos cambiarán su dirección hacia el sureste y este, con rachas intensas de hasta 31 km/h que refrescarán el corredor turístico.

Al caer la noche del domingo, el Clima en Los Cabos volverá a descender hasta los 18°C. El cielo terminará la jornada totalmente despejado, mientras que los vientos del noroeste mantendrán una velocidad constante de entre 13 y 24 km/h, asegurando una noche despejada y agradable para concluir el fin de semana.

